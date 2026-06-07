A Milli Takım'ın Venezuela Maçına Hazırlığı

A Milli Futbol Takımı'nın 2026 FIFA Dünya Kupası hazırlıkları kapsamında Venezuela ile yapacağı özel maçın hakem ve takım kadroları şu şekilde:

Hakemler: Daniel Quintero, Jorge Sanchez, Jessica Morales (Meksika)

Venezuela: Contreras, Aramburu, Ferraresi, Makoun, Quintero, Herrera, Casseres, Martinez, Segovia, Mendoza, Ramirez

Türkiye: Uğurcan Çakır, Zeki Çelik, Ozan Kabak, Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı, İsmail Yüksek, Orkun Kökçü, İrfan Can Kahveci, Arda Güler, Barış Alper Yılmaz, Deniz Gül