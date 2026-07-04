A Milli Takım İsviçre'yi Konuk Ediyor

A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın, FIBA 2027 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri C Grubu'nda İsviçre ile oynayacağı son karşılaşma, 6 Temmuz Pazartesi günü saat 19.00'da TRT 1 ekranlarında sporseverlerle buluşacak.

Bosna Hersek deplasmanından 82-75'lik galibiyetle dönen ve grupta 5'te 5 yaparak liderliği garantileyen A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA 2027 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri C Grubu'ndaki son maçında İsviçre'yi konuk edecek. Ay-yıldızlılar, grubun ikinci karşılaşmasında deplasmanda 85-60 mağlup ettiği İsviçre karşısında tekrar galip gelerek grupları namağlup tamamlamayı hedefliyor.

Türkiye ile İsviçre arasındaki mücadele 6 Temmuz Pazartesi günü saat 19.00'da TRT 1 ekranlarından canlı yayınlanacak. - İSTANBUL