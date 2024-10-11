A Milli Takım İzlanda ile Karşılaşıyor

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A Milli Futbol Takımı'nın, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'ta İzlanda ile deplasmanda oynayacağı müsabakayı Polonya Futbol Federasyonu'ndan Damian Sylwestrzak yönetecek.

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'ta 14 Ekim Pazartesi günü TSİ 21.45'te Laugardalsvöllur Stadı'nda İzlanda ile karşı karşıya gelecek. Bu mücadeleyi Polonya Futbol Federasyonu'ndan Damian Sylwestrzak yönetecek. Sylwestrzak'ın yardımcılıklarını aynı ülkeden Pawel Sokolnicki ve Bartosz Kaszynski yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Marcin Kochanek olacak. - İSTANBUL