A Milli Futbol Takımı, İzlanda ile oynayacağı maç öncesinde son antrenmanını gerçekleştirdi. Bu önemli hazırlık, takımın performansını artırmak ve stratejilerini gözden geçirmek amacıyla yapılıyor. DHA FEED 2 üzerinden bu antrenman canlı yayınlanıyor; taraftarlar, milli takımın son durumunu anbean takip etme fırsatı buluyor.
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9.09.2024 04:49:49. #1.11#
SON DAKİKA: A Milli Takım İzlanda Maçına Hazırlanıyor - Son Dakika
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