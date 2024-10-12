A Milli Takım İzlanda\'ya Gitti

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'ta 14 Ekim Pazartesi günü deplasmanda İzlanda ile yapacağı maç için bu ülkeye gitti.
A Milli Takım kafilesi, Samsun Çarşamba Havalimanı'ndan kalkan özel uçakla İzlanda'nın başkenti Reykjavik'e hareket etti.
Ay-yıldızlı takım, yarın İzlanda'da yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayacak.
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