A Milli Takım Kadrosunda Değişiklik

UEFA Uluslar Ligi'nde 19 Kasım Salı günü Nikşiç kentinde Karadağ ile karşılaşacak A Milli Takımı'nın aday kadrosunda değişikliğe gidildi.
Almanya'nın Bundesliga ekiplerinden Freiburg'da forma giyen Eren Dinkci, dizindeki sakatlık nedeniyle A Milli Takım'ın aday kadrosundan çıkarıldı. - İSTANBUL
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