A Milli Takım Kosova ile Finale Çıkıyor

30.03.2026 11:51
A Milli Futbol Takımı, 2026 Dünya Kupası play-off finalinde Kosova ile karşılaşacak.

A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası play-off turu finalinde yarın deplasmanda Kosova'nın konuğu olacak. Fadıl Vokrri Stadyumu'nda TSİ 21.45'te başlayacak karşılaşmada İngiltere Futbol Federasyonu'ndan Michael Oliver düdük çalacak. Oliver'in yardımcılıklarını ise Stuart Burt ve James Mainwaring üstlenecek.

A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası play-off turu finalinde yarın deplasmanda Kosova ile karşı karşıya gelecek. Türkiye, yarı finalde Romanya'yı 1-0 mağlup ederken, Kosova da deplasmanda Slovakya'yı 4-3 yenerek adını finale yazdırmıştı. Milliler, 24 yıllık hasrete son vermek istiyor. Son olarak 2002 yılında düzenlenen Dünya Kupası'nda boy gösteren Ay-yıldızlılarda hedef Amerika, Kanada ve Meksika'da düzenlenecek turnuvaya katılmak.

KOSOVA İLE 4'ÜNCÜ MAÇ

Milliler, yarın Kosova ile 4'üncü kez karşı karşıya gelecek. Bugüne kadar 2'si resmi, 1'i dostluk maçı olmak üzere rakibiyle toplamda 3 maçta karşı karşıya gelen Türkiye, söz konusu maçların tamamında sahadan galip ayrılmayı başardı. Türkiye; 12 gol atarken, kalesinde sadece 2 gol gördü. İki ülke arasında 21 Mayıs 2014 tarihinde Kosova'da oynanan dostluk maçı ise Kosova'nın UEFA ile FIFA üyesi olmaması gerekçesiyle değerlendirmede yer almadı.

HEDEF 24 YILLIK HASRETE SON VERMEK

Bugüne kadar Dünya Kupası'na 3 kere gitme hakkı elde eden Türkiye, turnuvada 2 kez boy gösterdi.

1950, 1954 ve 2002 yıllarında turnuvaya katılma hakkı elde eden Türkiye, 1950 yılında finansal sebeplerden dolayı turnuvada boy göstermemişti. 1954 yılında grup aşamasında kupaya veda eden Türkiye, organizasyondaki en büyük başarısını 2002 yılında elde etti. 2002 yılında Şenol Güneş önderliğinde Dünya üçüncüsü olan Ay-yıldızlılar, daha sonra ise bu organizasyona katılma hakkı elde edemedi. Türkiye, 2002 yılında da play-off oynayarak Dünya Kupası'na gitme hakkı elde etmişti.

KOSOVA'DA BİRÇOK TANIDIK İSİM YER ALIYOR

Türkiye'nin play-off finalinde rakip olacağı Kosova'da birçok tanıdık isim yer alıyor.

Corendon Alanyaspor forması giyen Florent Hadergjonaj ve Fidan Aliti'nin yanı sıra Beşiktaş forması giyen Milot Rashica da ülkesinin başarısı için ter dökecek. Ayrıca daha önce Türkiye'de Adana Demirspor'da görev yapmış Arijanet Muric, bir dönem Hatayspor'un kalesini koruyan Visar Bekaj ile Türkiye'de Giresunspor, Gençlerbirliği, Çaykur Rizespor ve Fenerbahçe'de görev almış Vedat Muriqi, Kosova Milli Takımı'nda forma giyiyor.

MAÇIN OYNANACAĞI STADYUMA İSMİNİ VEREN FADİL VOKRRİ, FENERBAHÇE FORMASI GİYDİ

Yarın TSİ 21.45'te başlayacak karşılaşma Fadil Vokrri Stadyumu'nda oynanacak. Kosovalı eski futbolcu olan Fadil Vokrri, 1990-92 yılları arasında Türkiye'de Fenerbahçe formasıyla boy göstermişti. Vokrri; 2018 yılında, 57 yaşında hayatını kaybetti.

MICHAEL OLIVER YÖNETECEK

Türkiye'nin Kosova'ya konuk olacağı karşılaşmayı İngiltere Futbol Federasyonu'ndan Michael Oliver yönetecek. Oliver'ın yardımcılıklarını ise Stuart Burt ve James Mainwaring üstlenecek. Michael Oliver, son olarak Türkiye'nin Konya'da İspanya'ya 6-0 mağlup olduğu karşılaşmada görev yapmıştı.

Kaynak: DHA

