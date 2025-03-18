A Milli Takım, Macaristan Maçına Hazırlanıyor - Son Dakika
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A Milli Takım, Macaristan Maçına Hazırlanıyor

A Milli Takım, Macaristan Maçına Hazırlanıyor

A Millî Futbol Takımı, Macaristan ile oynayacağı play-off maçları için antrenmanlara devam ediyor.

18.03.2025 22:37
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A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar Ligi'nde A Ligi'ne yükselebilmek için Macaristan ile 20 ve 23 Mart'ta oynayacağı play-off maçlarının hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.

TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde Teknik Direktör Vincenzo Montella yönetiminde sağanak yağış altında gerçekleştirilen idmana dünkü çalışmaya seyahat programları nedeniyle katılamayan Demir Ege Tıknaz, Hakan Çalhanoğlu, Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü de yer aldı. Dün yapılan antrenmana ağrıları nedeniyle katılamayan Mert Günok bugünkü çalışmada takımdaki yerini aldı.

Hamstring bölgesindeki ağrısı devam eden Merih Demiral tedavisinin devam etmesi, Emre Mor da ağrıları nedeniyle tedbir amaçlı olarak antrenmana katılmadı. Saha antrenmanında oyuncular ısınma hareketlerinin ardından pas çalışması yaptı, son bölümde de Macaristan karşılaşmasının taktiği üzerinde duruldu.

İtalya'nın Roma kulübünde forma giyen ancak sakatlığı nedeniyle aday kadroda yer almayan Zeki Çelik, hafta boyunca tedavisini milli takım sağlık heyetinin gözetiminde sürdürmek için konakladığı TFF'nin Riva'daki tesislerinde antrenmanı da izledi.

Ay-yıldızlıların bugün yaptığı antrenmanı TFF Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu, Başkan Vekilleri Mecnun Otyakmaz, Fuat Göktaş ve Ceyhun Kazancı ile Yönetim Kurulu Üyesi Zafer Bahadır Saraç da tribünden takip etti. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor A Milli Takım, Macaristan Maçına Hazırlanıyor - Son Dakika

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