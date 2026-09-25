A Milli Takım maçı öncesi Fransa kafilesi Kocaeli'ye geldi, otele başka müşteri alınmadı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

A Milli Takım maçı öncesi Fransa kafilesi Kocaeli'ye geldi, otele başka müşteri alınmadı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
A Milli Takım maçı öncesi Fransa kafilesi Kocaeli\'ye geldi, otele başka müşteri alınmadı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fransa kafilesi, A Milli Futbol Takımı ile bu akşam oynanacak UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup ilk maçı öncesi yoğun güvenlik önlemleri altında Kocaeli'ye geldi. Başiskele'deki otele başka müşteri alınmazken, kafile kendi menülerini tercih etti ve otel çevresinde 24 saat nöbet tutuldu.

A Milli Futbol Takımı'nın, UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'taki ilk maçında bu akşam karşılaşacağı Fransa, yoğun güvenlik önlemleri altında Kocaeli'ye geldi. Otele başka müşteri alınmazken, Fransız heyet kendi menülerini tercih etti.

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'taki ilk maçında bu akşam saat 21.45'te Fransa ile karşılaşacak. Teknik Direktör Zinedine Zidane, futbolcular Kylian Mbappe, Ousmane Dembele, Michael Olise ve Desire Doue gibi dünya yıldızlarının bulunduğu kafile özel uçakla Sabiha Gökçen Havalimanı'na iniş yaptıktan sonra Fransa'dan getirilen özel otobüs ile Kocaeli'ye geldi.

Kafilenin konakladığı Başiskele ilçesi sahilinde bulunan Wellborn Luxury Hotel'e güvenlik sebebiyle başka müşteri kabul edilmedi. Otel önüne ise çok sayıda futbolsever gelerek, futbolcuları görmek için kıyasıya yarıştı.

Kendi menülerini tercih ettiler

Öte yandan Fransız kafilerinin Türk yemeklerinin tadına bakmadığı; makarna, et, balık ve salata gibi yiyeceklerin ağırlıkta olduğu menüyü tercih ettiği öğrenildi. Otel çevresinde ise Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekipleri 24 saat boyunca nöbet tuttu.

Kaynak: İHA
A Milli Futbol TakımıMilli TakımBaşiskeleGüvenlikKocaeliFransaGüncelSporSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bursa’da ’dur’ ihtarına uymayan alkollü sürücü 40 kilometre kaçtı, yaklaşık 400 bin lira ceza yedi Bursa'da 'dur' ihtarına uymayan alkollü sürücü 40 kilometre kaçtı, yaklaşık 400 bin lira ceza yedi
Servis minibüsünün çarptığı Dolunay hayatını kaybetmişti Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı Servis minibüsünün çarptığı Dolunay hayatını kaybetmişti! Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı
12 yıldır aranıyordu Otel odasında bir kadınla yakalandı, çift kelepçe takıldı 12 yıldır aranıyordu! Otel odasında bir kadınla yakalandı, çift kelepçe takıldı
Çöp kamyonunun altında kalan 20 yaşındaki gencin acı sonu Korkunç kaza kamerada Çöp kamyonunun altında kalan 20 yaşındaki gencin acı sonu! Korkunç kaza kamerada
Kredi çekmek isterken hayatı karardı Hem dolandırıldı hem hapis yattı Kredi çekmek isterken hayatı karardı! Hem dolandırıldı hem hapis yattı
Türkiye’nin konuştuğu Zeynep, Beyaz’la Joker’de yarışacak Türkiye'nin konuştuğu Zeynep, Beyaz'la Joker'de yarışacak
14:17
101 milyon kimlik verisi ve 118 milyon GSM numarasını satan panel kurucusu 2 kişi yakalandı
101 milyon kimlik verisi ve 118 milyon GSM numarasını satan panel kurucusu 2 kişi yakalandı
13:49
İlkin Aydın’a annesiyle gittiği konserde şok soru Yüzü hemen düştü
İlkin Aydın'a annesiyle gittiği konserde şok soru! Yüzü hemen düştü
13:38
Galatasaray’da Okan Buruk’tan deprem etkisi yaratacak devrim
Galatasaray'da Okan Buruk'tan deprem etkisi yaratacak devrim
13:22
Türk temsilci resti çekti, İsrailli’nin verdiği tepkiye bakın
Türk temsilci resti çekti, İsrailli'nin verdiği tepkiye bakın
13:04
ABD askerleri dizlerinin üzerine çöktüğü görüntü büyük tartışma yarattı
ABD askerleri dizlerinin üzerine çöktüğü görüntü büyük tartışma yarattı
12:38
Muhsin Yazıcıoğlu soruşturmasının seyrini değiştirecek telsiz konuşması
Muhsin Yazıcıoğlu soruşturmasının seyrini değiştirecek telsiz konuşması
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.09.2026 14:30:07. #.0.3#
SON DAKİKA: A Milli Takım maçı öncesi Fransa kafilesi Kocaeli'ye geldi, otele başka müşteri alınmadı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei