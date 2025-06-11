A Milli Futbol Takımı, ABD kampındaki ikinci hazırlık maçında Meksika'ya 1-0 mağlup oldu.
- ABD kampını tamamlayan milliler, yurda dönecek.
- Vincenzo Montella: Bugün isabet oranımız düşüktü
- Demir Ege Tıknaz: Milli takıma gelmek müthiş bir duygu
- Yasin Özcan: Hayatımda ilk kez profesyonel maça çıkıyormuş gibi bir heyecan vardı
- Merih Demiral: İnşallah milli forma altında nice başarılar bize nasip olur
A MİLLİ ERKEK VOLEYBOL TAKIMI
15.30 Filenin Efeleri, 2025 FIVB Milletler Ligi'ndeki (VNL) ilk maçında Çin'in Şian şehrinde Sırbistan ile karşılaşacak.
Son Dakika › Spor › A Milli Takım, Meksika'ya 1-0 Yenildi - Son Dakika
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