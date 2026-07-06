A Milli Takım Namağlup Lider - Son Dakika
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A Milli Takım Namağlup Lider

06.07.2026 21:10
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A Milli Erkek Basketbol Takımı, İsviçre'yi 95-72 yenerek grubu namağlup lider tamamladı.

A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA 2027 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri 1. Tur C Grubu 6. ve son maçında İsviçre'yi 95-72 mağlup etti ve grubu namağlup lider tamamladı.

Salon: Sinan Erdem

Hakemler: Andris Aunkrogers (Letonya), Edgard Ceccarelli (Fransa), Silvia Marziali (İtalya)

Türkiye: Cedi Osman 15, Şehmus Hazer 10, Malachi Flynn 8, Adem Bona 15, Alperen Şengün 17, Sertaç Şanlı, Furkan Korkmaz 6, Erkan Yılmaz 3, Kenan Sipahi 3, Ömer Yurtseven 18, Berk Uğurlu, Yiğitcan Saybir

Başantrenör: Ergin Ataman

İsviçre: Boris Mbala 3, Shumacher 23, Niko Rocak 11, Selim Fofana 2, Killian Martin 2, Toni Rocak 12, Lucas Maniema 4, Yuri Solca 5, Noe Anabir 3, Dimitri Clerc 2, Luca Schaller 5

Başantrenör: Ilias Papatheodorou

1. Periyot: 12-19

Devre: 47-41

3. Periyot: 76-52 - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor A Milli Takım Namağlup Lider - Son Dakika

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