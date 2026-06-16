A Milli Takım Paraguay'a Hazırlanıyor - Son Dakika
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A Milli Takım Paraguay'a Hazırlanıyor

16.06.2026 05:57
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A Milli Futbol Takımı, Paraguay ile karşılaşmak için hazırlıklarına başladı. Antrenmanı TFF yöneticileri izledi.

2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu ikinci maçında Paraguay ile karşılaşacak A Milli Futbol Takımı, mücadelenin hazırlıklarına başladı.

Arizona'da bulunan Athletic Grounds'taki idmanın ilk 15 dakikası basına açık gerçekleştirildi.

Teknik direktör Vincenzo Montella yönetimindeki antrenman koşu çalışmasıyla başladı. Top kapma ile süren idmanın basına kapalı bölümünde ise Paraguay karşılaşmasının taktik çalışmasının gerçekleştirildiği belirtildi.

Millilerin antrenmanını TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, TFF Başkan Vekili Mecnun Otyakmaz ve TFF Genel Sekreteri Abdullah Ayaz da izledi.

A Milli Futbol Takımı, 17 Haziran TSİ 05.15'teki antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor A Milli Takım Paraguay'a Hazırlanıyor - Son Dakika

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