Hamit Altıntop, EURO 2024 kurası sonrası o konuya dikkat çekti: Bizim için önemli - Son Dakika
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Hamit Altıntop, EURO 2024 kurası sonrası o konuya dikkat çekti: Bizim için önemli

09.10.2022 14:34

EURO 2024 elemeleri kura çekiminin ardından açıklamalarda bulunan A Milli Takım Sorumlusu Hamit Altıntop, turnuvanın Almanya'da oynanacak olmasına dikkat çekerek, "Bizim için önemli. Burada çok insanımız var. Burada bayrağımızı yükselttiler, her alanda başarılı oldular" dedi.

EURO 2024 elemelerinde D Grubu'na düşen A Milli Takım, Hırvatistan, Galler, Ermenistan ve Letonya ile eşleşti. Kura sonrası A Milli Takım Sorumlusu Hamit Altıntop önemli değerlendirmelerde bulundu.

"PSİKOLOJİK ÜSTÜNLÜĞÜMÜZ VAR"

Hamit Altıntop, "Burada yer almamız, ilgi görmemiz, Avrupa Şampiyonası'nın Almanya'da olması... Bizim için önemli. Burada çok insanımız var. Burada bayrağımızı yükselttiler, her alanda başarılı oldular. 2006'da Dünya Şampiyonası'na katılamadık. Bu kuradan sonra psikolojik üstünlüğümüz var gibi görünüyor. Türkiye bir futbol ülkesi. Çok önemli kulüplerimiz var. Umarım burada yer alırız." dedi.

"AYAĞA KALKMASINI BİLİYORUZ"

Altıntop açıklamalarına, " Uluslar Ligi'nde hedefe ulaştık. Son iki maç talihsizlikler oldu. Tarihte böyle maçlarımız oldu. Ayağa kalkmasını biliyoruz. Hedeflerimiz yüksek. Türk insanının başaracaklarını biliyoruz. Ana hedefimiz, her turnuvaya katılmak." diyerek devam etti.

"BİZ İYİ BİR TAKIMIZ"

"2008'deki Hırvatistan maçından sonra bir türlü istediğimiz hedeflere ulaşamadık." diyen Altıntop sözlerini, "İnşallah gelecekte sürpriz sonuçlar hiç olmaz. O sonuçlar iyi de olsa, bizim işimiz değişmeyecekti. Çalışma azmimiz değişmeyecekti. Belki de öyle olması, anlamayan arkadaşları da silkelemiştir. Biz iyi bir takımız, umarım hedeflerimize ulaşırız. 2008'de Hırvatistan'ı elemiştik. Hırvatistan o günden sonra da başarılı oldu. Biz ise o günden bu yana istediğimiz hedefleri yakalayamadık. Bazı ülkelerden bazı şeyleri örnek alabiliriz." sözleriyle sonlandırdı.

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