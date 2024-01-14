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A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Samsun'da ziyaret ve incelemelerde bulundu - Son Dakika
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A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Samsun'da ziyaret ve incelemelerde bulundu

Samsunspor'a ziyarette bulunan A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, takım ve tesisleri inceledi ve yetkililerden bilgi aldı. Montella, daha sonra Samsunspor ile Sivasspor maçını izlemek üzere stadyuma geldi.

A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Samsun\'da ziyaret ve incelemelerde bulundu
14.01.2024 - 16:02,
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A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Samsun'da ziyaret ve incelemelerde bulundu.

Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında kendi Sahasında Sivasspor ile karşılaşacak Samsunspor'a A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, ziyarette bulundu. A takım ve altyapı tesislerinde incelemelerde bulunan Vincenzo Montella, daha sonra yetkililerden bilgi aldı.

Sabah saatlerinden itibaren Samsun'da ziyaret ve görüşmelerde bulunan Vincenzo Montella, daha sonra da Samsunspor ile Sivasspor karşılaşmasını izlemek üzere 19 Mayıs Stadyumu'na geldi. Montella burada kendiyle fotoğraf çekinmek isteyen taraftarların isteklerini de kırmadı. - SAMSUN

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Samsun'da ziyaret ve incelemelerde bulundu - Son Dakika
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