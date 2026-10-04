A Milli Takım'da sakatlık! İdmanı yarıda bıraktı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

A Milli Takım'da sakatlık! İdmanı yarıda bıraktı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup 4. hafta mücadelesinde İtalya ile karşılaşacak olan A Milli Takım'da Emirhan Topçu, sakatlığı nedeniyle antrenmanı yarıda bıraktı.

UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup 4. hafta mücadelesinde yarın deplasmanda İtalya ile karşılaşacak olan A Milli Futbol Takımı, bu kritik maçın son antrenmanını Belçika'da tamamladı.

İTALYA MAÇI HAZIRLIKLARI TAMAM

Teknik Direktör Vincenzo Montella yönetiminde Standard Liege Kulübü’ne ait akademi tesislerinde yapılan antrenman; ısınma, pas, rondo ve çabukluk idmanlarıyla başladı. Kırmızı-beyazlılar, çalışmanın devamında İtalya karşılaşmasının taktiksel provaları ile duran top organizasyonlarını gerçekleştirdi ve idman taktik maçıyla sona erdi.

ANTRENMANI YARIDA BIRAKTI 

Milli takımda İtalya mücadelesi öncesinde yaşanan sakatlık can sıktı. Daha önce dizindeki ağrı nedeniyle kamp döneminde antrenman kaçıran Emirhan Topçu, aynı bölgedeki şikayetinin nüksetmesi üzerine çalışmayı tamamlayamadı.

A <a class='keyword-sd' href='/milli-takim/' title='Milli Takım'>Milli Takım</a>'da sakatlık! İdmanı yarıda bıraktı
A Milli Futbol TakımıEmirhan TopçuMilli TakımTürkiyeİtalyaFutbolSporSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Araç sahiplerine güzel haber Akaryakıta dev indirim geliyor Araç sahiplerine güzel haber! Akaryakıta dev indirim geliyor
Emekli olunca başladığı hobi hayatını değiştirdi Dükkanını açtı Emekli olunca başladığı hobi hayatını değiştirdi! Dükkanını açtı
Almanlara Türkiye yanıtı Tek cümleyle noktayı koydu Almanlara Türkiye yanıtı! Tek cümleyle noktayı koydu
Kocası eve kamera taktı İzlediği görüntü karşısında donup kaldı Kocası eve kamera taktı! İzlediği görüntü karşısında donup kaldı
Bursa’da kan donduran cinayet Sevgilisiyle ormana gitti, tek başına döndü Bursa'da kan donduran cinayet! Sevgilisiyle ormana gitti, tek başına döndü
Bankalar muslukları açtı 125 bin TL faizsiz para Bankalar muslukları açtı! 125 bin TL faizsiz para
Montella’nın bileti kesilirse alacağı tazminat belli oldu Montella'nın bileti kesilirse alacağı tazminat belli oldu
Fatma Betül Sayan Kaya için iki soru önergesi: Tıp fakültesi ve İSBAK kayıtları Meclis gündeminde Fatma Betül Sayan Kaya için iki soru önergesi: Tıp fakültesi ve İSBAK kayıtları Meclis gündeminde
18:09
Sürücüler dikkat Motorinde dev indirim bekleniyor
Sürücüler dikkat! Motorinde dev indirim bekleniyor
17:37
Mert Hakan Yandaş’ın aylar süren hasreti bitti
Mert Hakan Yandaş'ın aylar süren hasreti bitti
17:37
Fanatik Yahudilerden küstah provokasyon Camiyi basıp dans ettiler
Fanatik Yahudilerden küstah provokasyon! Camiyi basıp dans ettiler
17:31
Kırıkkale’de sürücü yolcuyla yer değiştirdi, 240 bin lira ceza kesildi
Kırıkkale'de sürücü yolcuyla yer değiştirdi, 240 bin lira ceza kesildi
17:15
Galatasaray’da Victor Osimhen’den sevindiren gelişme
Galatasaray'da Victor Osimhen'den sevindiren gelişme!
16:36
Deprem sırasında yamaçtan kopan kaya kütlesi paniğe neden oldu
Deprem sırasında yamaçtan kopan kaya kütlesi paniğe neden oldu
15:48
İşte rüşvetin fotoğrafı 5 hakim ve savcı açığa alındı, İYİ Partili vekilin davası da dosyada
İşte rüşvetin fotoğrafı! 5 hakim ve savcı açığa alındı, İYİ Partili vekilin davası da dosyada
14:54
Osmaniye’de 5.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Osmaniye'de 5.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.10.2026 18:26:44. #7.12#
SON DAKİKA: A Milli Takım'da sakatlık! İdmanı yarıda bıraktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei