A Milli Voleybol Takımı Fransa\'ya Yenildi

A Milli Erkek Voleybol Takımı, Bulgaristan'da mücadele ettiği 2025 FIVB Voleybol Milletler Ligi'nin 2. haftasındaki 4. ve son maçında Fransa'ya 3-0 mağlup oldu.

Salon: Arena Burgas

Hakemler: Nicolas Casado (Arjantin), David Fernandez Fuentes (İspanya)

Türkiye: Mirza, Yiğit, Bedirhan, Murat, Efe Mandıracı, Mert, Berkay (L) ( Gökçen, Ahmet, Can)

Fransa: Magnin, Faure, Clevenot, Huetz, Brizard, Pothron, Ramon (L) (Chinenyeze, Louati, Rossi)

Setler: 20-25, 18-25, 19-25

Süre: 1 saat 10 dakika - İSTANBUL