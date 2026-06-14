A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2026 FIVB Voleybol Milletler Ligi'ndeki üçüncü maçında İtalya'ya 3-0 mağlup oldu. Ay-yıldızlılar etabın son maçında bugün saat 21.30'da Kanada ile karşı karşıya gelecek.
Salon: TD Place
Hakemler: Walter Hugo Mechan Vera (Peru), Samara Sevor (Kanada)
Türkiye: Ahmet, Murat, Efe, Bedirhan, Adis, Gökçen, Berkay (L) (Cafer, Mirza, Matic, Kaan, Muhammed)
İtalya: Gargiulo, Porro, Sani, Sanguinetti, Bovolenta, Bottolo, Laurenzano (L) (Rychlicki, Porro, Mati, Pace)
Setler: 27-29, 14-25, 20-25
Süre: 86 dakika - İSTANBUL
Son Dakika › Spor › A Milli Voleybol Takımı İtalya'ya 3-0 Yenildi - Son Dakika
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