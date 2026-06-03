A Milli Voleybol Takımı'ndan Medya Günü - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

A Milli Voleybol Takımı'ndan Medya Günü

03.06.2026 17:20
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

A Milli Erkek Voleybol Takımı, Kanada'daki VNL etabı öncesi medya gününde hedeflerini paylaştı.

A Milli Erkek Voleybol Takımı, VNL'in Kanada'da düzenlenecek ilk etabı öncesinde medya günü düzenledi. Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, "Bu süreçte ülkemize layık olmak için, bu ülkenin voleybolda neler yaptığını göstermek için arkadaşlarımız bir kez daha mücadele edecek" dedi.

A Milli Erkek Voleybol Takımı, Uluslararası Voleybol Federasyonu (FIVB) tarafından düzenlenen Voleybol Milletler Ligi'nin (VNL) Kanada'da yapılacak ilk etabı için hazırlıklarını sürdürdü. 5 Haziran Cuma günü Kanada'ya gidecek olan Milliler, turnuva öncesi medya günü düzenledi. İlk olarak açıklamalarda bulunan Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, "Yoğun bir milli takım sezonu başladı. Kadınların milli takım sezonu erkeklerden bir hafta önce başlıyor. Bugün kadın milli takımımızın Brezilya'da ilk etap mücadelesi başlayacak. Hemen arkasından erkek milli takımımızın Kanada seyahati ve başlayacak ve Kanada'da Milletler Ligi 1. etabı başlayacak. Her iki takıma da başarılar diliyorum. İnşallah bu ülkeye voleybolun yaşattığı, yaşatmakta olduğu ve yaşatacak olduğu başarıları hep birlikte destekleyerek keyifle izleyeceğiz. ve bu mutluluğu hep birlikte paylaşacağız. Türk voleybolu kadınıyla erkeğiyle VNL'de, Avrupa Şampiyonası'nda, Dünya Şampiyonası'nda direkt finallere katılım hakkı elde etti. Dolayısıyla finallerin takımı, kürsüde yer almak için mücadele eden takımlarımızı seyredeceğiz ve paylaşacağız. İnşallah güzel bir hazırlık sezonu geçirdik. İtalya'daki turnuvada güzel bir tecrübe ve deneyim kazandık. Bu süreçte ülkemize layık olmak için, bu ülkenin voleybolda neler yaptığını göstermek için arkadaşlarımız bir kez daha mücadele edecek" diye konuştu.

Slobodan Kovac: "Önümüzde zor bir süreç var ama biz hazırız"

Ülkeyi gururlandırmak için mücadele edeceklerini söyleyen Başantrenör Slobodan Kovac, "Federasyonumuza bize en iyi şartlarda hazırlanma şansı verdiği için teşekkür ediyoruz. Ankara, İstanbul ve İtalya'da en iyi şartlarda çalışıyoruz. İyi çalışabilmek için, Kanada'daki turnuvaya en iyi şekilde hazırlanmak için en iyi şartları bize sunuyorlar. İtalya'da iyi bir turnuva geçirdik. İtalya ve Belçika gibi iki önemli takıma karşı iyi galibiyetler aldık. Kolay olmayacak. Önümüzde zor bir süreç var ama biz hazırız. Herkes çok iyi çalışıyor ama takımımızın en önemli oyuncularından biri aramızda değil. Efe Mandıracı'nın bir sakatlığı oldu. Onu da en kısa zamanda bekliyoruz. İlk önce takım olmayı becermeli ve takım olarak çalışmalıyız. Bunu yapacağımızı düşünüyorum. İyi bir voleybol göstereceğimizi düşünüyorum. Bu bayrağı, bu ülkeyi onurlandırıp gururlandıracağız" ifadelerini kullandı.

Murat Yenipazar: "Bu formayı taşımak çok büyük bir gurur ve onur"

Son olarak bayrağı daha da yukarıya taşımak istediklerini belirten takım kaptanı Murat Yenipazar, "Bu formayı taşımak çok büyük bir gurur ve onur. Yan tarafımdaki arkadaşlarımı görüyorum. Çok umutla bakıyorlar, özellikle bu yaza. Çünkü geçen yaz bayrağı daha yukarıya taşıdık. Daha da yukarısına taşıyacağımıza olan inancımız devam ediyor. O yüzden çok umutluyuz. İyi hazırlandığımızı düşünüyorum. Kolay olmayacak. Zorlu takımlara karşı oynayacağız. Ama her takıma karşı oynayabildiğimizi bence gösterdik, göstermeye de devam edeceğiz. Kimsenin şüphesi olmasın bayrağı daha yukarıya kesinlikle taşıyacağız" açıklamasında bulundu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Basın Toplantısı, Etkinlik, Kanada, Medya, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor A Milli Voleybol Takımı'ndan Medya Günü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bitcoin artan jeopolitik risklerle yeniden 74 bin doların altına geriledi Bitcoin artan jeopolitik risklerle yeniden 74 bin doların altına geriledi
Savaşın en büyük kazananı alüminyum oldu: Son 4 yılın en yüksek seviyesi Savaşın en büyük kazananı alüminyum oldu: Son 4 yılın en yüksek seviyesi
Ne gram, ne çeyrek ne de tam Altında yatırımcının tercihi ajda bilezik Ne gram, ne çeyrek ne de tam! Altında yatırımcının tercihi ajda bilezik
Ahırının yanına devasa stat yaptılar İnat etti arazisini satmıyor Ahırının yanına devasa stat yaptılar! İnat etti arazisini satmıyor
Mauro Icardi, Türkiye’nin Dünya Kupası’na katılmasında kendilerine de pay biçti Mauro Icardi, Türkiye'nin Dünya Kupası'na katılmasında kendilerine de pay biçti
Çıkış kapısını açmaya çalışan yolcu nedeniyle uçak rota değiştirdi Çıkış kapısını açmaya çalışan yolcu nedeniyle uçak rota değiştirdi

17:52
Bakan Gürlek: 140 yeni mahkeme kuruldu
Bakan Gürlek: 140 yeni mahkeme kuruldu
17:30
Can Polat cinayetinin ardından Daltonlar’dan dikkat çeken paylaşımlar
Can Polat cinayetinin ardından Daltonlar'dan dikkat çeken paylaşımlar
17:06
CHP’de disiplin kurulu yarın toplanacak
CHP'de disiplin kurulu yarın toplanacak
17:05
İspanya’da mayıstaki aşırı sıcaklar, 101 kişinin ölümüne neden oldu
İspanya'da mayıstaki aşırı sıcaklar, 101 kişinin ölümüne neden oldu
16:01
Dilan-Engin Polat çiftinin kaldığı otelde silahlı saldırı Can Polat hayatını kaybetti
Dilan-Engin Polat çiftinin kaldığı otelde silahlı saldırı! Can Polat hayatını kaybetti
15:03
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan CHP yorumu: Kahraman ilan ettikleri hain oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP yorumu: Kahraman ilan ettikleri hain oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.06.2026 18:03:48. #7.12#
SON DAKİKA: A Milli Voleybol Takımı'ndan Medya Günü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.