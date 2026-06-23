A Milliler ABD Maçına Hazırlanıyor - Son Dakika
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A Milliler ABD Maçına Hazırlanıyor

A Milliler ABD Maçına Hazırlanıyor
23.06.2026 06:06
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A Milli Takım, ABD ile yapacağı son maç öncesi Arizona'da antrenman gerçekleştirdi.

2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu 3. ve son maçında ABD ile karşılaşacak A Milli Futbol Takımı, bu karşılaşmanın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Arizona Athletic Grounds'ta Teknik Direktör Vincenzo Montella yönetiminde ilk 15 dakikası basın mensuplarına açık olarak gerçekleştirilen antrenman pas çalışmalarıyla başladı ve top kapma çalışmalarıyla devam etti. Antrenmanın basına kapalı bölümünde ise ABD müsabakasının taktiği üzerinde duruldu.

Hafif sakatlığı bulunan Yunus Akgün salonda çalıştı.

Antrenmanı TFF Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu ve TFF Genel Sekreteri Abdullah Ayaz da izledi.

Kamp yaptığı Arizona'daki son antrenmanını gerçekleştiren milliler, ABD mücadelesinin hazırlıklarına Los Angeles'ta devam edecek. - ARIZONA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor A Milliler ABD Maçına Hazırlanıyor - Son Dakika

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