A Milliler play-off finalinde

A Milli Futbol Takımı, Romanya'yı mağlup ederek 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa elemeleri play-off finaline yükseldi.
2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa elemeleri play-off yarı final maçında A Milli Futbol Takımı, Beşiktaş Park'ta Romanya ile karşılaştı. Milliler, ilk yarısı 0-0 sona eren müsabakadan ikinci yarıda Ferdi Kadıoğlu'nun attığı golle 1-0'lık skorla galip ayrıldı. Ay-yıldızlılar bu sonuçla Dünya Kupası play-off finaline yükseldi.
Milliler, 31 Mart Salı günü Slovakya - Kosava eşleşmesinin galibiyle mücadele edecek. Kırmızı-beyazlılar bu maçtan galip ayrılması durumunda Dünya Kupası bileti alacak. - İSTANBUL
