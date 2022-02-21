A Spor'un eski muhabiri TFF önünde ceket yakmıştı! 2 yıl hapis cezasına çarptırıldı

Göktuğhan Argın 2 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Argın, TFF binasının önünde Başkan Nihat Özdemir'in, "Bu görevimde Fenerbahçe ceketimi astım. Aldığımız kararlarda çok net görülüyor" ifadelerinden dolayı ceket yakmıştı.

SOSYAL MEDYADAN TEPKİ GÖSTERDİ

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda kararı duyuran Argın, "TFF önünde kendi ceketimi yakma eyleminden ötürü az önce 2 yıl hapis cezasına çarptırıldım. Ceketimi astığım demir bariyerin kenarı bir karış is oldu diye. Beykoz Belediyesi'ne 500 lira boya parası göndermeme rağmen" ifadeleriyle tepki gösterdi.