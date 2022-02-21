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A Spor'un eski muhabiri TFF önünde ceket yakmıştı! 2 yıl hapis cezasına çarptırıldı - Son Dakika

A Spor'un eski muhabiri TFF önünde ceket yakmıştı! 2 yıl hapis cezasına çarptırıldı

21.02.2022 15:01

TFF önünde ceketini yakan Bağımsız Ekran kanalının kurucusu Göktuğhan Argın, 2 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Argın, "TFF önünde kendi ceketimi yakma eyleminden ötürü az önce 2 yıl hapis cezasına çarptırıldım. Ceketimi astığım demir bariyerin kenarı bir karış is oldu diye." sözlerine yer verdi.

Göktuğhan Argın 2 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Argın, TFF binasının önünde Başkan Nihat Özdemir'in, "Bu görevimde Fenerbahçe ceketimi astım. Aldığımız kararlarda çok net görülüyor" ifadelerinden dolayı ceket yakmıştı.

TFF önünde ceket yakan muhabir Göktuğhan Argın'a hapis cezası

SOSYAL MEDYADAN TEPKİ GÖSTERDİ

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda kararı duyuran Argın, "TFF önünde kendi ceketimi yakma eyleminden ötürü az önce 2 yıl hapis cezasına çarptırıldım. Ceketimi astığım demir bariyerin kenarı bir karış is oldu diye. Beykoz Belediyesi'ne 500 lira boya parası göndermeme rağmen" ifadeleriyle tepki gösterdi.

TFF önünde ceket yakan muhabir Göktuğhan Argın'a hapis cezası
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Futbol Federasyonu, Nihat Özdemir, Fenerbahçe, Medya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor A Spor'un eski muhabiri TFF önünde ceket yakmıştı! 2 yıl hapis cezasına çarptırıldı - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: A Spor'un eski muhabiri TFF önünde ceket yakmıştı! 2 yıl hapis cezasına çarptırıldı - Son Dakika
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