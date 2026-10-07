AA Spor Servisi, TMOK 2025 Fair Play Ödülleri'nde tanıtım dalında büyük ödülü aldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

AA Spor Servisi, TMOK 2025 Fair Play Ödülleri'nde tanıtım dalında büyük ödülü aldı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TMOK, 2025 Türkiye Fair Play Ödülleri'ni Olimpiyatevi'nde düzenlenen toplantıyla duyurdu. Tanıtım dalında büyük ödül Anadolu Ajansı Spor Servisi'ne verilirken, sportif davranış dalında Mert Günok şeref diploması ve David Fofana kutlama mektubu aldı.

Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) tarafından belirlenen Türkiye Fair Play Ödülü'nün sahipleri belli oldu.

Olimpiyatevi'nde Türkiye Fair Play Ödülleri'nin 2025 yılı kazananlarının açıklandığı basın toplantısına TMOK Fair Play Komisyonu Başkanı Remzi Yılmaz ve başkan yardımcısı Sevim Güllü katıldı.

Remzi Yılmaz yaptığı açıklamada, Anadolu Ajansı Spor Servisi'nin tanıtım dalında büyük ödüle layık görüldüğünü söyledi.

Anadolu Ajansı'nın fair play anlayışını her zaman desteklediğini vurgulayan Yılmaz, "Tanıtım dalı, fair play tanıtımına gösterdikleri duyarlılık ve bu konudaki haberlerden, fair play ile ilgili anlatımlardan dolayı verilir. Anadolu Ajansı da Türkiye Fair Play Komisyonunun bütün fair play organizasyonlarını yerinde takip etti. Özellikle Anadolu'daki teşkilatıyla Türkiye'nin bir ucunda düzenlenen organizasyonda Anadolu Ajansı muhabirini görebiliyoruz. Anadolu Ajansı bu nedenle tanıtım dalında büyük ödüle layık görüldü. Anadolu Ajansı, fair playin hep yanında oldu." diye konuştu.

Remzi Yılmaz, ödül için 70 adayın başvuru yaptığını belirterek "Bunlardan 23'ü ön elemelerde elendi. Finale 47 aday kaldı. Olağanüstü kongre 18 Nisan'da yapıldı. O seçimden sonra göreve geldik. 7 Mayıs'ta resmi olarak göreve başladık. Geçmişimiz çok da uzun değil. 2025 yılını yeniden taramak zorunda kaldık. Çok titiz çalışma süreci geçirdik." ifadelerini kullandı.

Fenerbahçeli kaleci Mert Günok ve geçen sezon Fatih Karagümrük forması giyen David Fofana ise sportif davranış dalında ödüle layık görüldü.

Mert Günok, Beşiktaş'ın Athletic Bilbao'yu 4-1 mağlup ettiği maçın ardından siyah-beyazlı taraftarların futbolcuları tribüne çağırması sonrasında maçtan bir önceki gün Bolu Kartalkaya'daki otel yangınında hayatını kaybedenleri hatırlatarak kutlamaya katılmaması nedeniyle şeref diplomasının sahibi oldu.

2025-2026 sezonunda Fatih Karagümrük forması giyen David Fofana ise Fenerbahçeli oyuncu İsmail Yüksek'le çıktığı hava topu mücadelesinde sarı-lacivertli oyuncunun yere sert düşmesini engelleyerek ciddi bir sakatlığın önüne geçtiği için kutlama mektubuyla ödüllendirildi.

Türkiye Fair Play Ödülleri'nin 2025 yılı kazananları şöyle:

Sportif Davranış Dalı

Büyük ödül: Mustafa Zeynullah Araz (Satranç oyuncusu)

Şeref diploması: Feyzullah Aktürk (Milli güreşçi)

Şeref diploması: Mert Günok (Futbolcu)

Kutlama mektubu: David Datro Fofana (Futbolcu)

Kutlama mektubu: A Milli Kadın Futbol Takımı

Sportif Kariyer

Büyük ödül: Melissa Vargas (Voleybolcu)

Şeref diploması: Yüksel Seçkin Saruhan (Fenerbahçe Amatör Şubeler Koordinatörü)

Şeref diploması: Cüneyt Kıran (Spiker)

Kutlama mektubu: Muharrem Dakın (Milli Parakürek Sporcusu)

Kutlama mektubu: Yavuz Tanyeri (Eski Kars Gençlik ve Spor İl Müdürü)

Kutlama mektubu: Yakup Aktaş (Akademisyen)

Tanıtım

Büyük ödül: Anadolu Ajansı Spor Servisi

Şeref diploması: Kudret Arabacı (İlkokul Öğretmeni)

Şeref diploması: Atakan Karataş (Fairplayist.com Kurucusu)

Şeref diploması: Gençlik ve Spor Gönüllüleri Derneği

Kutlama mektubu: Meral Taşpınar (Beden Eğitimi Öğretmeni)

Kutlama mektubu: İlyas Görgüt (Akademisyen)

Toplumsal: Ali Sevilmiş (Akademisyen)

Kaynak: AA
Anadolu AjansıMert GünokTürkiyeSporSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Uygulama noktasında silahlı saldırı 1 polisimiz şehit oldu, zanlı intihara kalkıştı Uygulama noktasında silahlı saldırı! 1 polisimiz şehit oldu, zanlı intihara kalkıştı
Kadıköy Boğası, Bülent Ersoy’a “Abla“ dedi Ünlü sanatçının cevabı olay oldu Kadıköy Boğası, Bülent Ersoy'a "Abla" dedi! Ünlü sanatçının cevabı olay oldu
Fuhuş suçlamasıyla yakalandı Sabıka fotoğrafı ülkede gündeme oturdu Fuhuş suçlamasıyla yakalandı! Sabıka fotoğrafı ülkede gündeme oturdu
Meğer onu Türkiye’ye Acun Ilıcalı getirmiş: Yayılmasının tek sebebi benim Meğer onu Türkiye'ye Acun Ilıcalı getirmiş: Yayılmasının tek sebebi benim
Çıplak halde markete girip “Bomba“ diye bağırdı Genç mühendis otomobilin altında yakalandı Çıplak halde markete girip "Bomba" diye bağırdı! Genç mühendis otomobilin altında yakalandı
İnsanlar ev bulamazken Simeone’nin 180 dairesi olduğu ortaya çıktı İnsanlar ev bulamazken Simeone'nin 180 dairesi olduğu ortaya çıktı
14:26
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, fon soruşturmasıyla ilgili Meclis’i bilgilendiriyor: Hazine kaynağı kullanılmayacak
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, fon soruşturmasıyla ilgili Meclis'i bilgilendiriyor: Hazine kaynağı kullanılmayacak
14:13
İşte Esenyurt Belediye Başkan Yardımcısı’nın evinden çıkan paralar
İşte Esenyurt Belediye Başkan Yardımcısı'nın evinden çıkan paralar
13:58
TFF’de bir istifa daha Hacıosmanoğlu’nun yeğeni görevi bıraktı
TFF'de bir istifa daha! Hacıosmanoğlu'nun yeğeni görevi bıraktı
13:36
Fon soruşturmasında Fatma Betül Sayan Kaya ve eşi şüpheli sıfatıyla ifade verecek
Fon soruşturmasında Fatma Betül Sayan Kaya ve eşi şüpheli sıfatıyla ifade verecek
13:26
İzmir paylaşımı başını yaktı Berna Laçin hakkında soruşturma başlatıldı
İzmir paylaşımı başını yaktı! Berna Laçin hakkında soruşturma başlatıldı
13:25
Devreye İlkay Gündoğan girdi Galatasaray’dan dünyayı ayağa kaldıracak transfer
Devreye İlkay Gündoğan girdi! Galatasaray'dan dünyayı ayağa kaldıracak transfer
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.10.2026 14:43:25. #7.13#
SON DAKİKA: AA Spor Servisi, TMOK 2025 Fair Play Ödülleri'nde tanıtım dalında büyük ödülü aldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei