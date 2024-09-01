ABD Açık'ta Jannik Sinner ve Iga Swiatek 4. tura çıktı - Son Dakika
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ABD Açık'ta Jannik Sinner ve Iga Swiatek 4. tura çıktı

ABD Açık'ın 6. gününde Jannik Sinner ve Iga Swiatek, tek erkekler ve kadınlarda 4. tura yükseldi. Sinner, Christopher O'Connell'i 3-0 yenerek tur atladı. Swiatek ise Anastasia Pavlyuchenkova'yı 2-0 mağlup ederek 4. turda Liudmila Samsonova ile eşleşti.

01.09.2024 10:46
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Sezonun son grand slam tenis turnuvası ABD Açık'ta tek erkekler ve kadınların dünya 1 numarası Jannik Sinner ile Iga Swiatek, 4. tura çıktı.

New York'ta düzenlenen sert kort turnuvasının 6. gününde 3. tur maçları tamamlandı.

Tek erkeklerde bu yılın Avustralya Açık şampiyonu Jannik Sinner, dünya 87 numarası Avustralyalı Christopher O'Connell ile karşılaştı. İtalyan raket Sinner, rakibini 6-1, 6-4 ve 6-2'lik setlerle 3-0 yenerek tur atladı.

Rus tenisçi Daniil Medvedev (5 numaralı seribaşı), İtalyan Flavio Cobolli'yi (31) 6-3, 6-4, 6-3 biten setlerle 3-0 mağlup etti.

Avustralyalı Alex de Minaur (10), Büyük Britanyalı Daniel Evans karşısında 6-3, 6-7, 6-0, 6-0 ve ABD'li Tommy Paul (14), Kanadalı Gabriel Diallo önünde 6-7, 6-3, 6-1, 7-6 sona eren setlerle 3-1 galip geldi.

Jannik Sinner'in Tommy Paul'un rakibi olduğu 4. turda Medvedev ise Portekizli Nuno Borges ile eşleşti. Dördüncü turun diğer eşleşmeleri ise Jack Draper-Tomas Machac ve Alex de Minaur-Jordan Thompson oldu.

Tek kadınlarda Swiatek 4. turda

Biri 2022 ABD Açık olmak üzere kariyerinde 5 grand slam şampiyonluğu bulunan Polonyalı Iga Swiatek, tek kadınlar 3. tur maçında Rus Anastasia Pavlyuchenkova (25) ile karşı karşıya geldi.

Rakibini 6-4 ve 6-2'lik setlerle 2-0 yenen Swiatek, 4. turda Rus Liudmila Samsonova (16) ile eşleşti.

ABD'li Jessica Pegula (6) ise İspanyol Jessica Bouzas Maneiro'ya karşı 6-3 tamamlanan setlerle 2-0 kazanarak 4. turda Rus Diana Shnaider'in (18) rakibi oldu.

Bu yılın Fransa Açık ve Wimbledon finalisti İtalyan Jasmine Paolini (5) de Kazak Yulia Putintseva'yı 2-0'lık (6-3, 6-4) skorla geçti.

Dördüncü turun diğer eşleşmeleri, Caroline Wozniacki-Beatriz Haddad Maia (22) ve Karolina Muchova-Jasmine Paolini şeklinde oluştu.

Kaynak: AA

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