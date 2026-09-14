ABD Açık'ta Zverev şampiyon oldu, Shelton'ı 3-1 yendi
Sezonun son grand slam turnuvası ABD Açık'ta tek erkekler finalinde Alman Alexander Zverev, ABD'li Ben Shelton'ı 6-3, 7-6, 5-7 ve 6-2'lik setlerle 3-1 mağlup ederek kariyerinin ikinci grand slam zaferini kazandı. 3 saat 33 dakika süren finalde dünya 1 numarası Zverev, kariyerinde ilk kez grand slam finali oynayan Shelton'a geçit vermedi.
Sezonun son grand slam tenis turnuvası ABD Açık'ta, tek erkekler finalinde ABD'li Ben Shelton'ı 3-1 mağlup eden Alman Alexander Zverev, şampiyon oldu.
New York kentinde düzenlenen turnuvada, dünya 1 numarası Alexander Zverev ile kariyerinde ilk kez bir grand slam finaline yükselen Ben Shelton (8) karşı karşıya geldi.
3 saat 33 dakika süren final mücadelesinde rakibini 6-3, 7-6, 5-7 ve 6-2'lik setlerle 3-1 yenen Zverev, kariyerinin ikinci grand slam zaferini kazandı.
Bu yıl Fransa Açık'ta ilk grand slam şampiyonluğunu elde eden 29 yaşındaki Zverev, Wimbledon'da final, Avustralya Açık'ta da yarı final oynadı.
Alman sporcu, 2020'de de ABD Açık'ta final oynamış ancak Avusturyalı Dominic Thiem'e 3-2 yenilmişti.
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