Çiftler finalinde ise dördüncü seribaşı Çinli Xu Yifan ve Yang Zhaoxuan, Japonya 'dan Shuko Aoyama ve Tayvan 'dan Chan Hao-Ching'i 2-0 yenerek turnuvayı şampiyon tamamladı.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Spor › ABD'deki Mubadala Tenis Turnuvası'nı Kasatkina kazandı - Son Dakika

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