ABD'deki Mubadala Tenis Turnuvası'nı Kasatkina kazandı - Son Dakika
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ABD'deki Mubadala Tenis Turnuvası'nı Kasatkina kazandı

08.08.2022 09:57
ABD'deki Mubadala Tenis Turnuvası'nı Kasatkina kazandı

ABD'deki Kadınlar Tenis Birliği (WTA) Mubadala Silikon Vadisi Klasik Tenis Turnuvası'nı Daria Kasatkina kazandı.

ABD'deki Kadınlar Tenis Birliği (WTA) Mubadala Silikon Vadisi Klasik Tenis Turnuvası'nı Daria Kasatkina kazandı.

ABD'nin Kaliforniya eyaletindeki San Jose kentinde düzenlenen turnuvada yedinci seribaşı Kasatkina, Shelby Rogers'ı 2-1 yenerek turnuvada şampiyon oldu.

Çiftler finalinde ise dördüncü seribaşı Çinli Xu Yifan ve Yang Zhaoxuan, Japonya'dan Shuko Aoyama ve Tayvan'dan Chan Hao-Ching'i 2-0 yenerek turnuvayı şampiyon tamamladı.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Spor ABD'deki Mubadala Tenis Turnuvası'nı Kasatkina kazandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: ABD'deki Mubadala Tenis Turnuvası'nı Kasatkina kazandı - Son Dakika
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