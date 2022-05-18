ABD'li kadın ve erkek futbolcular, eşit ücret ve para ödülü alacak

ABD'li kadın ve erkek futbolcular, katıldıkları uluslararası tüm turnuvalarda eşit ücret ve para ödülü alacak.

ABD Futbol Federasyonundan (USSF) yapılan açıklamada, ABD Kadın Milli Futbol Takımı Oyuncular Birliği (USWNTPA) ve ABD Milli Futbol Takımı Oyuncular Birliği (USNSTPA) ile kadın ve erkek futbolunda eşit ücret ve haklar konularında 2028 yılına kadar anlaşmaya varıldığı belirtildi.

Buna göre, FIFA Dünya Kupası'nda verilen ödüller dahil uluslararası turnuvalara katılan tüm kadın ve erkek milli oyuncular, eşit haklara ve çalışma koşullarına tabi tutulacak. Sponsorlar, ticari ortaklar ve reklamlardan elde edilen gelirler, maç başı ücretleri, maaş ve verilen ekstra ödüller bir havuzda toplanarak kadın ve erkek milli oyunculara eşit oranda dağıtılacak.

USSF, bu anlaşmayla dünya genelinde kadın ve erkek futbolculara eşit ücret dağıtan ilk federasyon oldu. Taraflar, ilk olarak şubat ayında bir araya gelmiş ve ücret eşitliği konusunda prensip anlaşmasına varmıştı.