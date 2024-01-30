 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Abdülkadir Ömür, Trabzonspor'dan Hull City'e transfer oluyor - Son Dakika
Üye Girişi

Abdülkadir Ömür, Trabzonspor'dan Hull City'e transfer oluyor

Trabzonspor'da kadro dışı kalan Abdülkadir Ömür, İngiltere Championship takımlarından Hull City'e transfer olacak. Oyuncunun sağlık kontrolünden geçtikten sonra imza atması bekleniyor.

Abdülkadir Ömür, Trabzonspor\'dan Hull City\'e transfer oluyor
30.01.2024 - 10:02,  Güncelleme: 10:06
Abone Ol

Trabzonspor'da bir süre önce kadro dışı kalan Abdülkadir Ömür, İngiliz ekibi Hull City'e transfer oluyor. Transferini tamamlamak için İngiltere'ye giden oyuncunun bugün sağlık kontrolünden geçtikten sonra Ada ekibine imza atacağı kaydedildi.

Trabzonspor'da geçtiğimiz haftalarda kadro dışı kalan ve antrenmanlarını takımdan ayrı sürdüren Abdülkadir Ömür, İngiltere Championship ekiplerinden Hull City'e transfer olacağı öğrenildi. Her iki kulüp yetkililerinin transferle ilgili prensipte anlaşmaya vardığı, oyuncunun bonservis ücreti ile bir sonraki satıştan talep edilecek pay üzerine görüşmelerin ise sürdüğü belirtildi.

Trabzon'dan ayrıldığı ifade edilen 24 yaşındaki oyuncunun bugün sağlık kontrolünün ardından İngiliz ekibine imza atması bekleniyor.

Trabzonspor formasıyla bugüne kadar 211 resmi maça çıkan Abdülkadir Ömür, bu maçlarda 25 gol ve 36 asistlik bir performans sergilemişti.

Kaynak: DHA
YORUMLAR

Abdülkadir Ömür, Trabzonspor, Hull City, Futbol, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Abdülkadir Ömür, Trabzonspor'dan Hull City'e transfer oluyor - Son Dakika


10:23
Netanyahu'yu zora sokan rest: Anlaşmayı imzalamazsa hükümetten ayrılırız Netanyahu'yu zora sokan rest: Anlaşmayı imzalamazsa hükümetten ayrılırız
10:22
Yüzündeki ifade her şeyi anlatıyor! Oyundan çıkarken alkışlamak için tribünlere dönen Kerem Aktürkoğlu'na büyük şok Yüzündeki ifade her şeyi anlatıyor! Oyundan çıkarken alkışlamak için tribünlere dönen Kerem Aktürkoğlu'na büyük şok
10:06
CHP, Kadıköy'de Maçoğlu'nun karşısına Tülin Hadi'yi çıkarmaya hazırlanıyor CHP, Kadıköy'de Maçoğlu'nun karşısına Tülin Hadi'yi çıkarmaya hazırlanıyor
10:06
Sıfır otomobil aldı, 3 ay sonra kabusu başladı Sıfır otomobil aldı, 3 ay sonra kabusu başladı
10:05
Dün gecekini unutun! Benzine ve motorine bir kallavi zam daha Dün gecekini unutun! Benzine ve motorine bir kallavi zam daha
09:56
Beyin kanaması geçiren Settar Tanrıöğen bir ameliyat daha oldu Beyin kanaması geçiren Settar Tanrıöğen bir ameliyat daha oldu
09:53
Aldatılan damadın intikam planı! Görüntüleri gören gelin düğün salonundan kaçtı Aldatılan damadın intikam planı! Görüntüleri gören gelin düğün salonundan kaçtı
09:38
İspanya'da Ceset Çalan ve Satan Suç Örgütü Ortaya Çıkarıldı İspanya'da Ceset Çalan ve Satan Suç Örgütü Ortaya Çıkarıldı

Son Dakika
10:23 İsrail'de Netanyahu'yu zora sokan rest: Anlaşamayı imzalamazsa ayrılırız
10:22 Yüzündeki ifade her şeyi anlatıyor! Oyundan çıkarken alkışlamak için tribünlere dönen Kerem Aktürkoğlu'na büyük şok
10:06 CHP, Kadıköy'de Maçoğlu'nun karşısına Tülin Hadi'yi çıkarmaya hazırlanıyor
10:06 Sıfır otomobil aldı, 3 ay sonra kabusu başladı
10:05 Dün gecekini unutun! Benzine ve motorine bir kallavi zam daha
09:56 Beyin kanaması geçiren Settar Tanrıöğen bir ameliyat daha oldu
09:53 Aldatılan damadın intikam planı! Görüntüleri gören gelin düğün salonundan kaçtı
09:38 İspanya'da Ceset Çalan ve Satan Suç Örgütü Ortaya Çıkarıldı
09:34 Acun Ilıcalı'nın teklifi kabul edildi! Abdülkadir Ömür, Türkiye'den ayrıldı
08:54 Galatasaray, sol bek için Tagliafico ile görüşmelere başladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.01.2024 10:41:26. #1.13#
SON DAKİKA: Abdülkadir Ömür, Trabzonspor'dan Hull City'e transfer oluyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement