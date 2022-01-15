Abdulkadir Parmak Kayserispor'da

Kayserispor, futbolcu Abdulkadir Parmak ile sezon sonuna kadar sözleşme imzaladı.

Süper Lig ekiplerinden Kayserispor, başarılı futbolcu Abdulkadir Parmak ile sezon sonuna kadar sözleşme imzaladığını duyurdu. Kulüpten yapılan açıklamada transferle ilgili, "Hoşgeldin Abdulkadir Parmak! Trabzonspor'dan transferimiz Abdulkadir Parmak ile sezon sonuna kadar sözleşme imzaladık. Anlaşmanın hem Abdulkadir'e hem kulübümüze hayırlı olmasını diliyoruz" denildi. - KAYSERİ