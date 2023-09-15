Ünlü yorumcu, "Hayırlı olsun" diyerek A Milli Takım'ın muhtemel yeni hocasının adını verdi! Tepkiler çığ gibi

Ermenistan ve Japonya maçları sonrası hedef tahtasına oturan A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz ile yolların ayrılmasına artık kesin gözüyle bakılıyor. Ünlü yorumcu Ozan Zeybek'e göre ise Alman hocanın yerine Abdullah Avcı ile anlaşıldı.

"VATANA, MİLLETE HAYIRLI OLSUN"

Ozan Zeybek yaptığı açıklamada, "A Milli futbol takımımızın yeni teknik direktörü Abdullah Avcı oluyor... Vatana, millete, futbolumuza hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

AVCI DÖNEMİNDE TÜRKİYE 6 KEZ KAZANDI

A Milli Takım, Abdullah Avcı ile çıktığı 18 maçta 6 galibiyet, 8 yenilgi ve 4 beraberlik aldı. Rakip fileleri 26 kez havalandıran ay-yıldızlılar kalesinde de 26 gol gördü.