Ünlü yorumcu, "Hayırlı olsun" diyerek A Milli Takım'ın muhtemel yeni hocasının adını verdi! Tepkiler çığ gibi - Son Dakika

Ünlü yorumcu, "Hayırlı olsun" diyerek A Milli Takım'ın muhtemel yeni hocasının adını verdi! Tepkiler çığ gibi

Son Güncelleme: 15.09.2023 13:25

Ermenistan ve Japonya maçları sonrası A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz ile yolların ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor. Ünlü yorumcu Ozan Zeybek'e göre ise Abdullah Avcı, Kuntz'un yerine getirilecek. Avcı'yı yeniden A Milli Takım'ın başında görmek istemeyenler bu iddiaya sert tepki gösterdi.

Ermenistan ve Japonya maçları sonrası hedef tahtasına oturan A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz ile yolların ayrılmasına artık kesin gözüyle bakılıyor. Ünlü yorumcu Ozan Zeybek'e göre ise Alman hocanın yerine Abdullah Avcı ile anlaşıldı.

"VATANA, MİLLETE HAYIRLI OLSUN"

Ozan Zeybek yaptığı açıklamada, "A Milli futbol takımımızın yeni teknik direktörü Abdullah Avcı oluyor... Vatana, millete, futbolumuza hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

Ünlü yorumcu, 'Hayırlı olsun' diyerek A Milli Takım'ın yeni hocasının adını verdi! İsmi duyanlar çılgına döndü

AVCI DÖNEMİNDE TÜRKİYE 6 KEZ KAZANDI

A Milli Takım, Abdullah Avcı ile çıktığı 18 maçta 6 galibiyet, 8 yenilgi ve 4 beraberlik aldı. Rakip fileleri 26 kez havalandıran ay-yıldızlılar kalesinde de 26 gol gördü.

Ünlü yorumcu, 'Hayırlı olsun' diyerek A Milli Takım'ın yeni hocasının adını verdi! İsmi duyanlar çılgına döndü

A Milli Futbol Takımı, Stefan Kuntz, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Ünlü yorumcu, 'Hayırlı olsun' diyerek A Milli Takım'ın muhtemel yeni hocasının adını verdi! Tepkiler çığ gibi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ünlü yorumcu, "Hayırlı olsun" diyerek A Milli Takım'ın muhtemel yeni hocasının adını verdi! Tepkiler çığ gibi - Son Dakika
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