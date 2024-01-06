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Abdullah Avcı: Ankaragücü bu ülkenin önemli takımlarından bir tanesi - Son Dakika
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Abdullah Avcı: Ankaragücü bu ülkenin önemli takımlarından bir tanesi

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, MKE Ankaragücü maçının ardından yaptığı açıklamada, Ankaragücü takımının bu ülkenin önemli takımlarından biri olduğunu belirtti. Avcı, Ankaragücü'nün başında bulunan Emre Belözoğlu'nun da Türk futboluna imza atacak değerli bir hoca olduğunu söyledi. Maçla ilgili olarak ise Avcı, takımının topu üçüncü bölgede vermediğini, aslında çabuk kaybettiklerini ifade etti.

Abdullah Avcı: Ankaragücü bu ülkenin önemli takımlarından bir tanesi
06.01.2024 - 22:37,
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- Abdullah Avcı: "Ankaragücü bu ülkenin önemli takımlarından bir tanesi"

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı:

"Topu üçüncü bölgede vermedik, aslında çabuk kaybettik"

ANKARA - Trabzonspor Teknik Sorumlu Abdullah Avcı, MKE Ankaragücü maçının ardından yaptığı açıklamada, "Ankaragücü takımı tarihiyle geçmişiyle taraftarıyla bu ülkenin önemli takımlarından bir tanesi. Başlarında da Türk futboluna bence önümüzdeki senelerde teknik adam olarak da imza atacak çok değerli bir hocası var" dedi.

Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Trabzonspor, deplasmanda karşı karşıya geldiği MKE Ankaragücü'nü 1-0 mağlup etti. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Trabzonspor Teknik Direktörü Avcı, zor bir karşılaşmayı geride bıraktıklarını belirterek, "Yeni yılın ilk maçı. Özellikle senelerdir sadece futbolda, sporda veya genel olarak karışıklığın, kaotik ortamın çok hızla devam ettiği ve özellikle son zamanlarda da futbolun içine çok fazla yansıdığı bazı durumları yaşadık. Bu oyun çok güzel bir oyun. Bu oyun işte pandemide, depremde olduğunda ülkemizin son zamanlarda yaşadığı durumlarda hep oynamak için öncelik aldı ve bu oyunun bir iyileştirme gücü var. Onun için bu oyuna sahip çıkmamız gerekiyor. Bir kere 2024'ün bizim adımıza pozitif anlamda oyuna sahip çıkıp, saygıyı kaybetmeden birbirimize yardımcı olursak, üslubumuzu, dilimizi değiştirirsek, kalbimizi, yüreğimizi de dönüştürürüz diye düşünüyorum. O yüzde bu oyuna sahip çıkalım. Ankaragücü takımı tarihiyle geçmişiyle taraftarıyla bu ülkenin önemli takımlarından bir tanesi. Başlarında da Türk futboluna bence önümüzdeki senelerde teknik adam olarak da imza atacak çok değerli bir hocası var, Emre Belözoğlu. 4 sene beraber çalışmıştık" ifadelerini kullandı.

"Topu üçüncü bölgede vermedik, aslında çabuk kaybettik"

MKE Ankaragücü maçına kadar 9 maçın ortalamasında bir tek mağlubiyet aldıklarını dile getiren Avcı, "Kaybettiğimiz Kayseri maçı vardı. Bugün onun telafisini yaptık diye düşünüyorum. Daha iyi bir oyun olabilir mi? Olabilir, olması gerekiyor. Bir geçiş dönemini çok sıkıntılı bir şekilde hep beraber yaşıyoruz. Bugün saha zemininin sıkıntılı olması, iki takımın da aslında pas organizasyonun olduğu bir yerde işte baskıları zaman zaman doğru yaptık. Zaman zaman takımın direnci ve fizik kalitesi yüksek olmasından dolayı doğru durduk. Golü bulduk. Golden sonra rakip biraz daha ikinci el yarı itibarıyla topa sahip oldu. Biz topu üçüncü bölgede vermedik, aslında çabuk kaybettik. Çabuk kaybedince de rakip bize biraz daha topla sahip olup oynadığı gibi gözüktü ama burada da çok fazla bir şey vermedik. Özellikle böyle bir oyunda buralarda kazanabilmek galibiyet, klasik ilaçtır. Galibiyet gelişimi oyun ve oyuncu üzerinden hızlandırır. Bunu en iyisini yapmaya çalıştık. Bugün hal ve durum bunu gerektiriyordu. Bugün bunu oynadık. Biraz sakatlarımız biraz Afrika Kupası eksiklerimiz var. Fazla hamle şansımız olmuyor ama onun için kazanmak çok önemliydi" değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: İHA
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