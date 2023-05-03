A Milli Futbol Takımı için ortaya atılan iddialar giderek yayılıyor. Fanatik muhabiri Ömer Necati Albayrak ve ünlü gazeteci Tahir Kum, Stefan Kuntz döneminin kapandığının yazdı.
Tahir Kum, TFF'yi etiketleyip sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, " Abdullah Avcı, Milli Takım'a hayırlı olsun diyelim mi?" ifadelerini kullandı.
Ajansspor'un haberine göre; yeni teknik direktör Abdullah Avcı oldu. Avcı'nın ekibinde Burak Yılmaz ve Egemen Korkmaz'ın da yer alması bekleniyor.
Son Dakika › Spor › Milli takımımız için çok konuşulan iddia! Kuntz kovuldu, Abdullah Avcı ve Burak Yılmaz göreve geçiyor - Son Dakika