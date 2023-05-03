Milli takımımız için çok konuşulan iddia! Kuntz kovuldu, Abdullah Avcı ve Burak Yılmaz göreve geçiyor - Son Dakika
Üye Girişi

Milli takımımız için çok konuşulan iddia! Kuntz kovuldu, Abdullah Avcı ve Burak Yılmaz göreve geçiyor

03.05.2023 21:10

A Milli Takımı'nda Stefan Kuntz döneminin bittiği, teknik direktörlük koltuğuna Abdullah Avcı'nın getirildiği iddiaları söz konusu. Avcı'nın ekibinde Burak Yılmaz'ın da olduğu konuşuluyor.

A Milli Futbol Takımı için ortaya atılan iddialar giderek yayılıyor. Fanatik muhabiri Ömer Necati Albayrak ve ünlü gazeteci Tahir Kum, Stefan Kuntz döneminin kapandığının yazdı.

A Milli Takım için bomba iddia! Kuntz kovuldu, Abdullah Avcı ve Burak Yılmaz göreve geçiyor

"AVCI HAYIRLI OLSUN DİYELİM Mİ?"

Tahir Kum, TFF'yi etiketleyip sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, " Abdullah Avcı, Milli Takım'a hayırlı olsun diyelim mi?" ifadelerini kullandı.

A Milli Takım için bomba iddia! Kuntz kovuldu, Abdullah Avcı ve Burak Yılmaz göreve geçiyor

GÖREVE AVCI GEÇTİ

Ajansspor'un haberine göre; yeni teknik direktör Abdullah Avcı oldu. Avcı'nın ekibinde Burak Yılmaz ve Egemen Korkmaz'ın da yer alması bekleniyor.

A Milli Takım için bomba iddia! Kuntz kovuldu, Abdullah Avcı ve Burak Yılmaz göreve geçiyor
A Milli Takım için bomba iddia! Kuntz kovuldu, Abdullah Avcı ve Burak Yılmaz göreve geçiyor
YORUMLAR
500

A Milli Futbol Takımı, Abdullah Avcı, Burak Yılmaz, Stefan Kuntz, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Milli takımımız için çok konuşulan iddia! Kuntz kovuldu, Abdullah Avcı ve Burak Yılmaz göreve geçiyor - Son Dakika


Son Dakika
23:32 DSP lideri Önder Aksakal'dan çok tepki çeken açıklama: Erdoğan Öcalan için özel af yetkisini kullanabilir
23:30 Kaleci hayata küstü, İtalyanlar şokta! Hakan Çalhanoğlu'ndan inanılmaz gol
23:26 DSP lideri Önder Aksakal'dan tepki çekecek çıkış: Erdoğan, Öcalan için özel af yetkisini kullanabilir
23:25 İtalyanlar şoka girdi! Hakan Çalhanoğlu'nun golü kaleciyi hayata küstürdü
23:19 Terör operasyonunda yakalanan Yeşil Sol Parti milletvekili adayı tutuklandı
23:14 Bakan Soylu'ya açıkça soruldu: Kızılay Başkanı'nın göreve devam etmesi sizi rahatsız etmiyor mu?
23:03 Ödül törenine katılan Ahmet Nur Çebi iddialı açıklamalarda bulundu: Gerçekten hak ettiğimiz yerde olacağız
22:58 Ödül törenine katılan Ahmet Nur Çebi net konuştu: Gerçekten hak ettiğimiz yerde olacağız
22:55 Avrupa temsilcimiz Fenerbahçe son saniyede yıkıldı!
22:49 Temsilcimiz fırsat tepti! Eski dost, Fenerbahçe'yi son saniyede yıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.05.2023 23:49:52. #1.12#
SON DAKİKA: Milli takımımız için çok konuşulan iddia! Kuntz kovuldu, Abdullah Avcı ve Burak Yılmaz göreve geçiyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement