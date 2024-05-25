Abdullah Avcı'nın geleceği tartışılıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Abdullah Avcı'nın geleceği tartışılıyor

Abdullah Avcı\'nın geleceği tartışılıyor

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Ziraat Türkiye Kupası finalinde alınan mağlubiyetin ardından camiada tartışmalara neden oldu. Yönetim ise Avcı konusundaki gelişmeleri yakından takip ediyor.

25.05.2024 09:44
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Ziraat Türkiye Kupası finalinde Beşiktaş'a karşı oynanan futbolun yanı sıra alınan 3-2'lik mağlubiyetin ardından tartışmaların odağında oldu. Avcı konusunda ikiye bölünen camiada ise yönetim gelişmeleri yakından takip ediyor.

Trabzonspor ile lig şampiyonluğu yanında iki kez Süper Kupayı kazanan Abdullah Avcı, İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadyumunda oynanan Ziraat Türkiye Kupası finalinde Beşiktaş'a 3-2 mağlup olmasıyla kupa hedefine ulaşamayan bordo-mavililerde, oynanan futbol tartışılıyor. Karadeniz ekibinde fatura Avcı'ya kesilirken, camia ise tecrübeli teknik adam konusunda ikiye bölünmüş durumda. Başkan Ertuğrul Doğan, Abdullah Avcı'ya güvenini her fırsatta dile getirirken, oluşan tepkiler üzerine ise yönetim gelişmeleri yakından takip ediyor.

İlk dönemine kupayla başladı

10 Kasım 2020'de Trabzonspor'un başına geçen Abdullah Avcı, ilk sezonunda Ocak 2021'de Başakşehir'i 2-1 yenerek Süper Kupayı kazandı. Aynı sezonda ligi 4. sırada tamamladı. 2.03 puan ortalaması yakalayan Avcı, ertesi sezon ise şampiyon olarak tamamladığı 2021-2022 sezonunda 2.13 puan ortalaması tutturdu. 60 yaşındaki çalıştırıcı görevden ayrıldığı 2022-2023 sezonunda 1.65, bu sezon ise 29 maçta 1.79 puan ortalaması elde ederek ligi üçüncü sırada tamamlamayı garantiledi. Ziraat Türkiye Kupası finalinde ise Beşiktaş'a kaybederek gelecek sezon öncesi moralleri bozdu.

Avcı'nın futbolu eleştirildi

Teknik Direktör Nenad Bjelica ile bu sezon ilk 8 haftada 12 puan toplayarak 7. sırada yer alan Karadeniz ekibi, Avcı ile 29 maçta 52 puan toplayarak sezonun bitimine 1 maç kala üçüncülüğü garantiledi. Deneyimli teknik adamın takımın başına geçmesinin ardından Galatasaray ve Fenerbahçe'nin açık ara önde götürdüğü ligde, bitime son 1 hafta kala üçüncülük hedefine ulaştı. Bu sonuçla birlikte Karadeniz ekibi, Avrupa kupalarına katılma hakkı elde etti.

Avcı'nın ikinci kez takımın başına geldiği dönemde ise bordo-mavili takım inişli-çıkışlı bir grafik sergiledi. Oyun olarak zaman zaman üstünlük kurarak sonuç üreten Karadeniz ekibi, zaman zaman ise oyun formasyonlarında üstünlük kuramayarak beklediği sonuçları alamadı. Trabzonspor'un oynadığı oyundan bu sezon genelinde memnun olmayan taraftarlar, kupaya da veda edilmesinin ardından Abdullah Avcı konusunda tartışmaya başladı.

Yönetim yakından takip ediyor

Ziraat Türkiye Kupasını müzesine getirmeyi planlayan Trabzonspor yönetimi ise yaşanan hayal kırıklığı sonrası gelişmeleri yakınan takip ediyor. Başkan Ertuğrul Doğan ve yönetim kurulu, özellikle Abdullah Avcı konusunda ikiye bölünen camia sonrası gelişmeleri yakından takip etmeye başladı.

Sosyal medyada Şenol Güneş ve Fatih Tekke paylaşımları

Bordo-mavili taraftarlar Beşiktaş mağlubiyeti sonrası sosyal medyada 'hashtag' açarak Şenol Güneş ve Fatih Tekke isimlerini gündeme getirdi. Yaşanan bu gelişmeler sonrası Avcı'nın moralinin bozuk olduğu öğrenildi. - TRABZON

Kaynak: İHA

Türkiye Kupası, Abdullah Avcı, Trabzonspor, Trabzon, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Abdullah Avcı'nın geleceği tartışılıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


09:31 Özel’den Cumhurbaşkanlığı sorusuna net cevap: Hedefim CHP’nin iktidar olduğu gece partinin genel başkanı olmak Özel'den Cumhurbaşkanlığı sorusuna net cevap: Hedefim CHP'nin iktidar olduğu gece partinin genel başkanı olmak
09:27 Papua Yeni Gine’de bilanço ağırlaşıyor 1100 ev toprak altında kaldı, ölü sayısı 300’ün üzerine çıktı Papua Yeni Gine'de bilanço ağırlaşıyor! 1100 ev toprak altında kaldı, ölü sayısı 300'ün üzerine çıktı
08:39 Araç sahiplerine güzel haber Benzine gece yarısı 1 lira 38 kuruş indirim geldi Araç sahiplerine güzel haber! Benzine gece yarısı 1 lira 38 kuruş indirim geldi
02:27 Eve geldiğinde eşinin katledildiğini gördü Katil en yakınları çıktı Eve geldiğinde eşinin katledildiğini gördü! Katil en yakınları çıktı
00:23 Tonya Belediye Başkanı Osman Beşel çalışanları tarafından darbedildi Tonya Belediye Başkanı Osman Beşel çalışanları tarafından darbedildi
09:47 SPK, 3 şirketin halka arzına onay verdi SPK, 3 şirketin halka arzına onay verdi
09:47 Dursun Özbek mi, Süheyl Batum mu Galatasaray başkanını seçiyor Dursun Özbek mi, Süheyl Batum mu? Galatasaray başkanını seçiyor
08:48 8 yaşındaki Eftelya, hamburger yeme yarışında can verdi 8 yaşındaki Eftelya, hamburger yeme yarışında can verdi
08:39 Cem Yılmaz’a mahkemeden kötü haber 10 bin dolar nafaka ödemeye devam edecek Cem Yılmaz'a mahkemeden kötü haber! 10 bin dolar nafaka ödemeye devam edecek
08:30 Beşiktaş’a mı geliyor Sergen Yalçın tartışmalara son noktayı koydu Beşiktaş'a mı geliyor? Sergen Yalçın tartışmalara son noktayı koydu
07:48 Usta oyuncu Fatma Karanfil kansere yakalandı Durumu ağırlaşınca entübe edildi Usta oyuncu Fatma Karanfil kansere yakalandı! Durumu ağırlaşınca entübe edildi
04:48 Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın imzasıyla 7 üniversiteye rektör atandı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla 7 üniversiteye rektör atandı
23:13 Diyarbakır’da bir avukat, tartıştığı eski eşinin yakınını silahla yaraladı Diyarbakır'da bir avukat, tartıştığı eski eşinin yakınını silahla yaraladı
23:12 Sinan Ateş cinayetinde iddiaların odağındaki Olcay Kılavuz ilk kez konuştu Sinan Ateş cinayetinde iddiaların odağındaki Olcay Kılavuz ilk kez konuştu
21:54 Hatay’da feci kaza: 5 ölü, 2 ağır yaralı Hatay'da feci kaza: 5 ölü, 2 ağır yaralı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.05.2024 10:12:02. #1.12#
SON DAKİKA: Abdullah Avcı'nın geleceği tartışılıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement