Spor

- Abdullah Avcı: "Taraftarlarımızdan özür diliyoruz"

TRABZON - Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, St. Gallen maçının ardından duygusal ve üzgün olduklarını belirterek, taraftarlardan özür dilediğini söyledi.

UEFA Konferans Ligi Play-off Turu rövanşında normal süresi ve uzatma bölümleri 1-1 beraberlikle biten maçta penaltılarla St. Gallen'e 5-4 mağlup olan Trabzonspor'da Teknik Direktör Abdullah Avcı, basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Avcı, "Oyunun ilk yarısında zaman zaman baskıları doğru yaptık. Zaman zaman yapamadık. Baskıdan kaptıklarımızla belki maçı erken koparma duygusu çabuk 2 ve 3 pasta kayıplar yaptık. Rakibinde organizasyonları vardı, oyuna ortak oldu. Taçtan da çıkardığımız topla ilk yarı itibarıyla gol yedik" dedi.

İkinci yarıda oyun formasyonunda değişiklik yaptıklarını belirten Avcı, "İkinci yarının tamamı baktığımızda erken golü de bulduk. Girdiğimiz fırsatlarda vardı. Değerlendirmediklerimiz var, sonuçlandıramadıklarımız var. Direkten dönen top var. Uzatmalarda dahil oyunun bütün kontrolü elimizdeydi. İlk maçta da bitirebilirdi, 1-1'den sonra bitebilirdi. Gerekli fırsatları da yakaladık. Uzatmalar ve penaltılarla kaybettik. Duygusalız ve üzgünüz. Oyuncularım da aynı şekilde çok üzgünler. Buna şanssızlık mı diyeceğiz, fırsatları değerlendiremedik ve penaltılarla kaybettik. Üzgünüz, taraftarlarımızdan özür diliyoruz. Pazar günü bir maç daha var ona en iyi şekilde hazırlanıp, doğru başlangıç yapmak istiyoruz. İki maçtır yukarı çıkan oyunumuzun karşılığını alamadık" ifadelerini kullandı.