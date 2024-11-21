Abdullah Şahindere Ameliyat Oldu

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Trendyol 1. Lig ekiplerinden Gençlerbirliği'nde, sağ dizinden yaşadığı problem nedeniyle bir süredir takım antrenmanlarına katılamayan Abdullah Şahindere, ameliyat edildi.

Kırmızı-siyahlı ekipten yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen kulüp doktoru Doç. Dr. Gürhan Dönmez, sağ diz iç menisküs yırtığı ve kıkırdak hasarı bulunan oyuncunun başarılı bir operasyon geçirdiğini belirtti.

Dönmez, "Futbolcumuz Abdullah Şahindere'nin sağ dizinden yaşadığı problemden dolayı bugün başarılı bir artroskopik onarım ameliyatı yapıldı. Prof. Dr. Egemen Turhan hocamız ve ekibi tarafından yapılan operasyon, oldukça başarılı geçti. Futbolcumuzun sağlık durumu iyi ve 3-4 aylık bir rehabilitasyon sürecinin ardından yeniden sahalara dönmesini planlıyoruz." ifadelerini kullandı.