Abdullahi 10'da kırmızı gördü, Eyüpspor ilk yarıyı Göztepe önünde 1-0 geride kapattı - Son Dakika
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Abdullahi 10'da kırmızı gördü, Eyüpspor ilk yarıyı Göztepe önünde 1-0 geride kapattı

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Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Eyüpspor ile Göztepe arasındaki mücadelenin ilk yarısını konuk ekip 1-0 önde bitirdi. Göztepe 11. dakikada Juan'ın penaltıdan attığı golle öne geçerken Eyüpsporlu Abdullahi, 10. dakikada kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

Stat: Esenyurt Necmi Kadıoğlu

Hakemler: Atilla Karaoğlan, Murat Ergin Gözütok, Murat Şener

Eyüpspor: Moldovan, Michalak, Massanga, Anıl Yaşar, Jules, Giordano, Costa, Taşkın İlter, Mete Kaan Demir, Abdullahi, Yusuf Barası

Göztepe: Arda Özçimen, Arda Okan Kurtulan, Taha Altıkardeş, Sonko, Bokele, Akonnor, Rhaldney, Miroshi, Antunes, Janderson, Juan

Gol: Dk. 11 Juan (Penaltıdan) (Göztepe)

Kırmızı kart: Dk. 10 Abdullahi (Eyüpspor)

Sarı kartlar: Dk. 41 Juan (Göztepe), Dk. 41 Anıl Yaşar, Dk. 45+2 Michalak (Eyüpspor)

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasındaki Eyüpspor-Göztepe karşılaşmasının ilk yarısı, konuk ekibin 1-0 üstünlüğüyle sonuçlandı.

11. dakikada Göztepe penaltıdan öne geçti. Sol taraftan kullanılan kornerde Eyüpsporlu Abdullahi, Göztepe oyuncusu Miroshi'nin boğazına sarıldı. Pozisyonun ardından VAR, hakem Atilla Karaoğlan'ı uyardı. Pozisyonu tekrar izleyen Atilla Karaoğlan, Abdullahi'ye kırmızı kart göstererek penaltı kararı verdi. Penaltıda topun başına geçen Juan, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 0-1.

40. dakikada Taşkın İlter'in sol taraftan kullandığı serbest vuruşta ön direkteki Jules'in kafa vuruşunda top yandan auta çıktı.

45+2. dakikada Giordano'nun sol taraftan ortasında arka direkteki Michalak'ın kafa vuruşunda kaleci Arda, soluna uzanarak meşin yuvarlağı kornere çeldi.

Göztepe, ilk yarıyı 1-0 üstün tamamladı.

Kaynak: AA
Trendyol Süper LigEyüpsporFutbolSporSon Dakika

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