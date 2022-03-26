Abdurrahim Albayrak: Galatasaray Kulübü'nü Gomis yönetemez - Son Dakika

Gomis bana 'Ben Galatasaray'ı şampiyon yaptım. En çok parayı ben alacağım, Feghouli alamaz' dedi

"Gomis'i hocamızın raporu olmadan göndermemiz mümkün değil"

"Gomis'e 750 bin Euro fark verseydik, 40 futbolcu ertesi gün kapıda olurdu"

KAAN ÜLKER/ İSTANBUL,- Galatasaray'ın eski ikinci başkanı Abdurrahim Albayrak, "Gomis'i hocamızın raporu olmadan göndermemiz mümkün değil. Yönetim kurulu odasına geliyor. Bana 'Ben Galatasaray'ı şampiyon yaptım. En çok parayı ben alacağım, Feghouli alamaz' diyor. Feghouli 3 milyon 850 bin Euro alıyor, ben 4 milyon istiyorum' diyor" dedi.

Galatasaray Kulübü, 2021 yılı olağan genel kurul toplantısı, Lütfi Kırdar Kongre Merkezi'nde basına kapalı olarak gerçekleştiriliyor. Toplantıda, Galatasaray eski ikinci başkanı Abdurrahim Albayrak, Gomis'in takımdan gönderilmesi konusunda kendilerine yöneltilen eleştirilere cevap verdi. Gomis'in 2017-18 sezonunda kazanılan şampiyonluğun ardından kendilerinden sözleşmesinde iyileştirme istediğini belirten Albayrak, "Galatasaray Kulübü'nü Gomis yönetemez. Şampiyon olduk. Gomis'i hocamızın raporu olmadan göndermemiz mümkün değil. Denizlispor maçında penaltıyı nasıl laubali bir şekilde kullandığını açarsınız ve görürsünüz. Korner kullanırken su içmeye gidiyor. Bunlar yetmiyor sonra yönetim kurulu odasına geliyor. Bana 'Ben Galatasaray'ı şampiyon yaptım. En çok parayı ben alacağım, Feghouli alamaz' diyor. Feghouli 3 milyon 850 bin Euro alıyor, ben 4 milyon istiyorum' diyor. Bu kulüp, Adnan Polat döneminde Türk parasını yere attığı zaman Kosecki'yi kapının önüne koydu. Gomis'e 750 bin Euro fark verseydik, 40 futbolcu ertesi gün kapıda olurdu. Derlerdi ki bizim hiçbir şeyimiz yok. Bunu Galatasaray Kulübü kabul edebilir mi, bunu yıllardır söylemek istemiyordum ama artık bıçak kemiğe dayandı. Yapmayın Allah aşkına" ifadelerini kullandı.