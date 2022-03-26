Abdurrahim Albayrak: "Türkiye'ye örnek bir kongre olmasını diliyorum" - Son Dakika
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Abdurrahim Albayrak: "Türkiye'ye örnek bir kongre olmasını diliyorum"

26.03.2022 11:49

- Abdurrahim Albayrak: "Türkiye'ye örnek bir kongre olmasını diliyorum" Galatasaray eski İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, genel kurul toplantısının birleştirici olmasını dileyerek, "Bayram havasında olmasını diliyorum.

- Abdurrahim Albayrak: " Türkiye'ye örnek bir kongre olmasını diliyorum"

İSTANBUL - Galatasaray eski İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, genel kurul toplantısının birleştirici olmasını dileyerek, "Bayram havasında olmasını diliyorum. Grup halinde ayrılarak gitmeyelim. Türkiye'ye örnek bir kongre olmasını diliyorum" dedi.

Galatasaray Spor Kulübü'nün 2021 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı, Lütfi Kırdar Kongre Merkezi Anadolu Oditoryumu'nda gerçekleştiriliyor. Bir önceki yönetim adına eski İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak açıklamalarda bulundu. Albyarak, genel kurulun birleştirici olmasını dileyerek, "Birleştirici olmasını diliyorum. Bayram havasında olmasını diliyorum. Grup halinde ayrılarak gitmeyelim. Türkiye'ye örnek bir kongre olmasını diliyorum. Mustafa Cengiz yönetimindeki ekip arkadaşlarımızla beraber çok çalıştık. Rahmetli Mustafa Cengiz ilk beyin ameliyatından çıkarken, 'Bankaları ne yaptın' dedi bana. Öyle bir Galatasaraylı başkanımızı kaybettik. Elimizden gelen her şeyi yaptık. 'Ada namus sözümdür' dedim. Bu Burak Elmas başkanımın dönemine rastladı. Onların da emekleri çoktur. Seçimi kaybettikten sonra da takipçisi oldum. Dünyanın en modern, en güzel çatı-enerji Galatasaray yapmıştır. Önderliğini Mustafa Cengiz yönetimi ve Yusuf Günay yapmıştır. Yusuf Günay'a da teşekkür ediyorum. Mağazacılıkta Kaan kardeşim harika işler yaptı. Eskisi gibi mağazacılıkta bir şey kaçıramazsın. Bedava kimse bir şey alamaz. Bu yaptıklarımızın gururunu ve huzurunu yaşıyoruz. 3.5 yıl içerisinde yaptıklarımız vardır, hatalarımız da vardır. Zaman zaman eleştiri alıyoruz. Buna saygım sonsuz. Kerem Aktürkoğlu'nu Erzincanspor'dan Galatasaray'a kazandırmayı kafaya koymuştuk. Geçen sene 850 bin TL'ye oynadı. Taylan Antalyalı'yı 4 milyon TL'ye aldık. Bu genel kurulun hayırlı olmasını diliyorum" diye konuştu.

Abdurrahim Albayrak: Türkiye'ye örnek bir kongre olmasını diliyorum
Abdurrahim Albayrak: Türkiye'ye örnek bir kongre olmasını diliyorum
Abdurrahim Albayrak: Türkiye'ye örnek bir kongre olmasını diliyorum

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Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Abdurrahim Albayrak: 'Türkiye'ye örnek bir kongre olmasını diliyorum' - Son Dakika


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