Abdurrahim Dursun: "Kendimi ispatlamaya geldim" - Son Dakika
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Abdurrahim Dursun: "Kendimi ispatlamaya geldim"

07.07.2022 12:58
Abdurrahim Dursun: "Kendimi ispatlamaya geldim"

Çok güzel bir takıma sahip olduklarını söyleyen Adana Demirspor'un yeni transferlerinden Abdurrahim Dursun, "Kendimden çok eminim. Kendimi ispatlamaya geldim. Hayallerimi gerçekleştirmek için buradayım" dedi.

Çok güzel bir takıma sahip olduklarını söyleyen Adana Demirspor'un yeni transferlerinden Abdurrahim Dursun, "Kendimden çok eminim. Kendimi ispatlamaya geldim. Hayallerimi gerçekleştirmek için buradayım" dedi.

Adana Demirspor'un yeni transferlerinden Abdurrahim Dursun, kulübün sosyal medya kanalına açıklamalarda bulundu. Başkan Murat Sancak'a transferi için teşekkür eden Dursun, "Heyecanımı dile getiremiyorum. İsteğim bir an önce ligin başlaması. Çok zorlu bir sezon bizi bekliyor. Bizde ona göre hazırlanıyoruz. Adana Demirspor büyük bir camia. Yıldız oyuncuların olması çok doğal. Bende onlarla birlikte aynı sahada mücadele etmeyi bekliyorum. İnşallah çok güzel şeyler olacak" ifadelerini kullandı.

"Transferim çok kısa sürdü"

Başkan Sancak ile telefonla görüştüğünde, 'seni alacağım, başka kimseye söz verme" dediğini anlatan başarılı futbolcu, "Fazla da uzun sürmedi, anlaştım. Adana Demirspor'a katılmayı çok istiyordum. Başkanımıza da çok teşekkür ediyorum. Çok güzel bir takımımız var. Çok da güzel çalışıyoruz. Bütün takım oyuncuları, forma savaşı veriyor. Kendimden çok eminim. Kendimi ispatlamaya geldim. Hayallerimi gerçekleştirmek için buradayım" diye konuştu.

"Yusuf Sarı ile yıllardır arkadaşız"

Adana Demirspor'un transfer ettiği Yusuf Sarı ile yıllardır arkadaş olduklarını aktaran Dursun, şöyle devam etti:

"Yusuf, Milli takımdan arkadaşım. Trabzonspor'a sonradan dahil olmuştu. Yıllar sonra Adana Demirspor'da buluşmamız da bizim için çok güzel oldu. İnanıyorum ki burada hem birbirimize destek olacağız hem de takımımıza katkı koyacağız. Beklediğimden çok erken adapte oldum takıma. Bunu söylemek istiyorum hem takım arkadaşlarımız olsun hem teknik heyet olsun bize hemen aralarına aldılar. Çok güzel bir kaynaşma oldu bu benim çok hoşuma gitti. İdmanlarda da çok iyi çalışıyoruz hocamızın enerjisi çok yüksek bize yansıtıyor bunu. Her zaman özgüvenli ve savaşan bir takım görüyordum. Bunun için de çok mutluyum."

"Başkanımızın emeklerini boşa çıkarmayacağız"

Başkan Murat Sancak'ın hem Türk futboluna hem de Adana Demirspor'a büyük emekler verdiğini dile getiren Abdurrahim Dursun, "Biz de hem kulüp olarak hem futbolcuları olarak onun emeklerini boşa çıkartmamak için elimizden geleni yapacağız. Montella hocama da beni takımda görmek istediği için teşekkür ediyorum. Herkesin beklentisi var. Ben de bu beklentileri boşa çıkartmamak için elimden geleni yapacağım. Bizim için çok güzel bir sezon olacak. Ayrıca taraftarımızı da çok merak ediyorum. Bir an önce onlarla birlikte maça çıkıp hem mutluluğumuzu hem üzüntümüzü birlikte paylaşmak istiyorum" cümlelerine yer verdi. - ADANA

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Kaynak: İHA

Adana Demirspor, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Abdurrahim Dursun: 'Kendimi ispatlamaya geldim' - Son Dakika

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