Abramovich'in Chelsea'yi satmak istediği iddia ediliyor - Son Dakika
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Abramovich'in Chelsea'yi satmak istediği iddia ediliyor

02.03.2022 17:21
Abramovich'in Chelsea'yi satmak istediği iddia ediliyor

Rus iş insanı Roman Abramovich'in, Chelsea Külübü dahil İngiltere'deki tüm mal varlıklarını hızla elinden çıkarmaya çalıştığı iddia edildi.

Rus iş insanı Roman Abramovich'in, Chelsea Külübü dahil İngiltere'deki tüm mal varlıklarını hızla elinden çıkarmaya çalıştığı iddia edildi.

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı nedeniyle sahibi olduğu Premier Lig ekiplerinden Chelsea'nin yönetimini devreden Abramovich, İngiltere'de zor günler geçiriyor.

İngiltere hükümetinin Rusya'ya karşı aldığı önlemler kapsamında bazı ekonomik yaptırımlar ve servetini kaybetme tehlikeleriyle karşı karşıya kalan 55 yaşındaki Rus iş insanının, ülkedeki tüm mal varlıkları ve Chelsea'deki hisselerini satma niyetinde olduğu belirtiliyor.

İngiliz basında yer alan haberlere göre, piyasa değeri normalde 3 milyar sterlinin üzerinde olması beklenen Chelsea Kulübü, yaşanan son gelişmelerin ardından hızla değer kaybediyor. 2 milyar sterline yakın bir teklif gelmesi halinde kulübü elinden çıkarmayı düşünen Abramovich'in, potansiyel alıcılara haber göndererek satış fiyatını artırmaya çalıştığı vurgulanıyor.

Konu hakkında değerlendirmelerde bulunan İsviçreli milyarder iş insanı Hansjörg Wyss, ülkesinin basınına yaptığı açıklamada, Abramovich'in kulübü satın alması yönünde kendisine teklifte bulunduğunu belirterek, "Abramovich, kulüp için şu anda çok fazla para istiyor. Chelsea'nin ona 2 milyar sterlin borcu var. Ama kulübün parası yok. Bugün itibariyle kesin satış fiyatını bilmiyoruz." ifadelerini kullandı.

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Roman Abramovich, Chelsea, England, Rus, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Abramovich'in Chelsea'yi satmak istediği iddia ediliyor - Son Dakika


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