Acıbadem Sports Academy Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri Başlıyor

Acıbadem Sports Academy, antrenör, yönetici, sağlık ekibi çalışanları ve spor endüstrisindeki diğer profesyonellere yönelik eğitim programlarının yanı sıra yurt içi ve yurt dışındaki kulüpler ve federasyonlara çeşitli danışmanlık hizmetleri sunacak.

Acıbadem Sports Academy, spor dünyasına farklı disiplinlerde eğitim ve danışmanlık hizmetleri sunmaya başlayacak. Antrenör, yönetici, sağlık ekibi çalışanları ve spor endüstrisindeki diğer profesyonellere yönelik eğitim programlarının yanı sıra yurt içi ve yurt dışındaki kulüpler ve federasyonlara çeşitli danışmanlık hizmetleri sunulacak. Profesyonel spor yöneticisi olarak yurt içi ve yurt dışında tecrübeleri bulunan Dr. Erden Or da Acıbadem Sports Academy Koordinatörü olarak göreve başlayacak. - İSTANBUL