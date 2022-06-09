Açık Alan Hokey Kadınlar Avrupa Kulüpler Şampiyonası C3, Alanya'da devam ediyor

Antalya'nın Alanya ilçesinde düzenlenen Açık Alan Hokey Kadınlar Avrupa Kulüpler Şampiyonası C3'te Alanya Stars Hokey Kulübü, Galler temsilcisi Swansea HC ile 0-0 beraber kaldı.
Avsallar Olimpik Hokey Spor Kompleksi'nde gerçekleştirilen şampiyonanın ikinci gününde Türkiye ekibi Alanya Stars Hokey Kulübü, Galler temsilcisi Swansea HC ile karşılaştı.
Karşılaşma 0-0 berabere sonuçlandı.
Türkiye, Lüksemburg, Galler, Cebelitarık olmak üzere, 4 ülkeden 5 takımın yer aldığı şampiyonada Türk temsilcisi yarın Cebelitarık ekibi Europa HC ile karşılaşacak.
Şampiyona 11 Haziran Cumartesi günü final maçlarıyla sona erecek.
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