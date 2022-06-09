Türkiye, Lüksemburg , Galler, Cebelitarık olmak üzere, 4 ülkeden 5 takımın yer aldığı şampiyonada Türk temsilcisi yarın Cebelitarık ekibi Europa HC ile karşılaşacak.

Kaynak: AA

Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Açık Alan Hokey Kadınlar Avrupa Kulüpler Şampiyonası C3, Alanya'da devam ediyor - Son Dakika

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