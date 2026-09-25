Açılış maçında TOFAŞ, Pizzabulls Bordo Bandırma'yı son saniyede 90-89 yendi - Son Dakika
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Açılış maçında TOFAŞ, Pizzabulls Bordo Bandırma'yı son saniyede 90-89 yendi

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Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 2026-2027 sezonunun açılış maçında TOFAŞ, evinde Pizzabulls Bordo Bandırma'yı 90-89 mağlup etti. Mücadelenin galibini, son saniyede kendi yarı alanından Yiğitcan Saybir'in attığı 3 sayılık basket belirledi.

Salon: TOFAŞ

Hakemler: Ahmet Tatlıcı, Tolga Edis, Batuhan Söylemezoğlu

TOFAŞ: Yiğitcan Saybir 18, Carter 6, Efe Evan Postel 5, Jones 15, Brown 9, Sadık Kabaca 3, McNeace 11, Nutall 15, Reynolds 8, Leon Harun Apaydın

Pizzabulls Bordo Bandırma: Gordon 5, Berk Demir 2, Toure 8, Jefferson 8, Peterson 31, Okben Ulubay 3, Kadir Bayram 3, Aldridge, Hankins 17, Maxhuni 12

1. Periyot: 27-16

Devre: 48-47

3. Periyot: 75-68

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 2026-2027 sezonunun açılış maçında TOFAŞ, evinde Pizzabulls Bordo Bandırma'yı 90-89 yendi.

TOFAŞ, son saniyede kendi yarı alanından Yiğitcan Saybir'in attığı 3 sayılık basketle maçı kazandı.

Kaynak: AA
SigortaTürkiyeTofaşSporSon Dakika

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