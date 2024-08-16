Acun Ilıcalı'ya tribünde büyük şok! Fotoğraf çekildiği sırada bağırdı - Son Dakika
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Spor

Acun Ilıcalı'ya tribünde büyük şok! Fotoğraf çekildiği sırada bağırdı

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Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi ön eleme maçında Lille'ye elendiği maçta tribünde olan Acun Ilıcalı'ya taraftarlar tarafından şaşırtıcı bir soru yöneltildi. Maçı tribünden takip eden Acun Ilıcalı, bir taraftarın 'Acun Turabi nerede Turabi' sorusu karşısında şaşkına döndü. Bu anlar sosyal medyada viral oldu.

16.08.2024 09:50  Güncelleme: 09:55
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Süper Lig devi Fenerbahçe'nin, Şampiyonlar Ligi'nde Lille'e elendiği maçta Acun Ilıcalı ile bir taraftar arasında yaşanan ilginç olay sosyal medyada viral oldu.

ACUN'U ŞAŞIRTAN SORU

Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı, yaptığı açıklamalarda "çok sağlam geliyoruz şampiyon olabilecek miyiz tedirginliği bile olmayacak" demişti.

"TURABİ NEREDE?"

Acun Ilıcalı, tribünde bir hayranı için fotoğraf çekerken tribünlerden bir taraftar Acun'a, "Acun Turabi nerede? Turabi…Allah belanı versin Acun...Hallere bak hallere" diyerek sataştı. Fenerbahçe taraftarı, transferlerin gecikmesinden yakınırken yaşanan anlar sosyal medyada gündem oldu.

Acun Ilıcalı\'ya tribünde büyük şok! Fotoğraf çekildiği sırada bağırdı

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Son Dakika Spor Acun Ilıcalı'ya tribünde büyük şok! Fotoğraf çekildiği sırada bağırdı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • ferhat eser: şampiyon Beşiktaşın arkasında 2 cilik iyidir fenerbahçe için buda birseydir başarısızlık değildir bu sefer şampiyonlar ligine kalın artık ama 17 sene oldu be kardeşim 4 5 Yanıtla
  • Murat denizli: mal o bagıran turabı değil transfer nerde dıyecek 6 0 Yanıtla

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