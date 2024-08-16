Acun Ilıcalı\'ya tribünde büyük şok! Fotoğraf çekildiği sırada bağırdı

Spor

?Rus ordusu ilerlemeye devam ediyor! Ukrayna\'da kritik bir yerleşim yeri ele geçirildi

İsrail kana doymuyor! Katliam bilançosunda bir sınır daha aşıldı

Süper Lig devi Fenerbahçe'nin, Şampiyonlar Ligi'nde Lille'e elendiği maçta Acun Ilıcalı ile bir taraftar arasında yaşanan ilginç olay sosyal medyada viral oldu.

ACUN'U ŞAŞIRTAN SORU

Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı, yaptığı açıklamalarda "çok sağlam geliyoruz şampiyon olabilecek miyiz tedirginliği bile olmayacak" demişti.

"TURABİ NEREDE?"

Acun Ilıcalı, tribünde bir hayranı için fotoğraf çekerken tribünlerden bir taraftar Acun'a, "Acun Turabi nerede? Turabi…Allah belanı versin Acun...Hallere bak hallere" diyerek sataştı. Fenerbahçe taraftarı, transferlerin gecikmesinden yakınırken yaşanan anlar sosyal medyada gündem oldu.