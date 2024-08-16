Süper Lig devi Fenerbahçe'nin, Şampiyonlar Ligi'nde Lille'e elendiği maçta Acun Ilıcalı ile bir taraftar arasında yaşanan ilginç olay sosyal medyada viral oldu.
Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı, yaptığı açıklamalarda "çok sağlam geliyoruz şampiyon olabilecek miyiz tedirginliği bile olmayacak" demişti.
Acun Ilıcalı, tribünde bir hayranı için fotoğraf çekerken tribünlerden bir taraftar Acun'a, "Acun Turabi nerede? Turabi…Allah belanı versin Acun...Hallere bak hallere" diyerek sataştı. Fenerbahçe taraftarı, transferlerin gecikmesinden yakınırken yaşanan anlar sosyal medyada gündem oldu.
Son Dakika › Spor › Acun Ilıcalı'ya tribünde büyük şok! Fotoğraf çekildiği sırada bağırdı - Son Dakika
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