Spor

Hull City Başkanı Acun Ilıcalı, yeni sezonda hedeflerinin play-off'larda mücadele etmek olduğunu söyledi. Ilıcalı, 8-9 oyuncuyu transfer etmek istediklerini de sözlerine ekledi.

İngiltere Championship ekibi Hull City, yeni sezon hazırlıkları için İstanbul'da gerçekleştirdiği Summer Tour 2024 kapsamında yarın saat 20.30'da Fenerbahçe ile karşı karşıya gelecek. Müsabaka öncesinde Hull City Başkanı Acun Ilıcalı, Hull City Başkan Vekili Tan Kesler, Hull City Teknik Direktörü Tim Walter ve milli futbolcu Abdülkadir Ömür'ün katılımıyla Riva Hasan Doğan Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Konferans Salonu'nda basın toplantısı düzenlendi.

Acun Ilıcalı: "Amacımız daha ileri gitmek ve takımımızı play-off'lara taşımak"

Acun Ilıcalı, 2,5 sene önce başladıkları Hull City macerasında yeni bir sezona hazırlandıklarını ifade ederek, "Geçen sezon olduğu gibi hazırlıkların bu sene de bir bölümünü ülkemizde yapıyoruz. Tabii ki mutluyuz. Bu maceraya girerken Avrupa'da güçlü bir kulüp kurma hayalini kuruyordum. İngiltere'nin çok güzel bir yerinde güzel insanlarla buluştuk ve açıkçası bunu beklemiyordum. Ligde orta sıranın altında bıraktığımız ilk senenin ardından ikinci sene play-off'un bir basamak altında kaldık, 3 puanla kaçırdık. Amacımız daha ileri gitmek ve takımımızı play-off'lara taşımak" dedi.

"8 binlerde olan taraftar sayımız 23-24 binlere çıktı"

Bu sene için yeni planları olduğunun altını çizen Ilıcalı, "Hayatımın bu yeni futbol döneminde İngiltere maceram çok güzel geçiyor. 8 binlerde olan taraftar sayımız 23-24 binlere çıktı. Bu sene için yeni planlarımız var. Tim Walter önümüzdeki sezon için ilk gittiğimiz isimdi. Onun oynattığı futbolun oluşturduğu heyecan, puan ortalamasının yüksekliği, Hamburg'da taraftar tarafından takdir edilmesi, sevilmesi ve önemlisi insan olarak gerçek pozitif iyi insan enerjisini her zaman bize vermesi. Yeni hocamızla daha büyük başarılar kazanmak istiyoruz. Güzel bir yolculuğa çıkacağız. Fenerbahçe ile maçımız var. Orada da asbaşkan pozisyonundayım. Bu dünyada sık olan bir şey değil. Ama şükrediyorum. Çocukluğumun aşkıyla İngiltere'de sahibi olduğum güzel takım maç oynayacak. Maçı çok güzel duygular içinde izleyeceğim" ifadelerini kullandı.

"Premier Lig'i her zaman zorlayacağız"

Geçtiğimiz sezon iyi bir performans sergilediklerini aktaran Acun Ilıcalı, "Güzel bir sezon geçirdik. Kimse beklemiyordu. Otoritelere göre ilk 10'da gözükmüyorduk. Açıkçası Türkiye'deki kamp güzel etki yaptı. Nasip, Premier Lig. Her zaman zorlayacağız. Yükselenler, çıkanlar beş paraşüt takım ile oynuyoruz. Neredeyse 2,5 katı bütçeye sahip takımlarla oynuyoruz, onları parayla değil zekayla yenebiliriz. Biz o seviyeyi hem futbolcularımızla hem hocamızla zorluyoruz" şeklinde konuştu.

"Yaklaşık 8-9 futbolcu almayı düşünüyoruz"

Transfer çalışmalarının devam ettiğini söyleyen Ilıcalı, "Yaklaşık 8-9 futbolcu almayı düşünüyoruz. Tim'i transfere değil, transferlere boğacağız. Yarınki maça 8-9 oyuncudan eksik çıkacağız. Bizim açımızdan yarınki maç ölçü değil. Oyuncularımızın büyük takım ile maç oynama duygusunu yaşamasını istiyoruz" açıklamasında bulundu.

"Fenerbahçe maçı, Türkiye - İngiltere ilişkilerinin gelişmesi için önemli bir maç"

Yarın oynanacak Fenerbahçe maçı ile ilgili değerlendirmeler yapan Acun Ilıcalı, "İki ülke takımın birbiriyle sinerji yakalaması, Türkiye - İngiltere ilişkilerinin gelişmesi için önemli bir maç. Lig başlarken hazır bir kadroya ulaşmış olacağız. Yarın için de hocamıza güvenmek istiyoruz. Fenerbahçe güçlü bir takım. Takımımızın kendini test etmeye ihtiyacı var" diye konuştu.

Acun Ilıcalı, milli futbolcu Abdülkadir Ömür için ise, "Jaden Philogene için bir şeyler demiştim. Abdülkadir için söyleyebileceğim tek şey iyi bir sezon geçirdi. Takımın çok önemli yıldızı kendisi olacak. Ona da teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Ilıcalı, 'Hull City'nin mi yoksa Fenerbahçe'nin mi şampiyon olmasını istersiniz?' sorusuna ise, "İki evladınız var ve 'Hangisini daha çok seviyorsunuz' gibi bir soru bu. Hiç eğlenceli bir soru değil Fenerbahçe'nin de Hull City'nin de şampiyon olmasını istiyorum" değerlendirmesinde bulundu. Acun Ilıcalı, sözlerini şöyle sürdürdü:

"'Fenerbahçe'de işe yaramayan oyuncuyu Hull City'ye götürüyor' diye bazı insanların kafasında tilkiler dolaşıyor. Beni öyle mi görüyorlar? Beni mi anlayamadılar bilmiyorum. Biz burada bir başarı hikayesi için yola çıktık. Hull City'ye Trabzonspor'dan, Antalyaspor'dan, Fenerbahçe'den oyuncu aldım. 'Boşa çıktı, alalım' diye bir bakış açımız yok. Ozan Tufan performansıyla hem taraftarın gönlünü kazandı. Hem de başarılı bir sezon çıkardı. Devamında da bir başka büyük kulübe gitti. Okay Yokuşlu'yu takdir ediyorum, çok da beğeniyorum. Alıyoruz diye bir durum yok. Gelirse de sürpriz olmasın. Tan'ın, kulübüyle bir görüşmesi lazım, nasıl bakıyorlar sorması lazım. Şu anda tam net bir noktada değiliz."

Tim Walter: "Burada olmaktan mutluluk duyuyorum"

Hull City'de olmaktan dolayı mutluluk duyduğunu aktaran Teknik Direktör Tim Walter, "Benim için burada olmak bir onur. Burada olmaktan mutluluk duyuyorum. Acun'un güveninden dolayı teşekkür ediyorum. Hull City'nin yeni hocası olmaktan dolayı mutluyum. İlk defa Almanya dışına çıkıyorum. Benim için yeni ve büyük bir deneyim olacak, heyecanla bekliyorum. Burada olmamın Acun Ilıcalı ve Tan Kesler ile aynı hissiyata sahip olmak çok önemli. Başarılı olmamı istiyorlar ben de başarılı olmak istiyorum. Bana sorarsanız şehirden çok tesisler önemli. Başarı odaklı biriyim. Kaybetmekten nefret ederim" ifadelerini kullandı.

Yarın oynanacak Fenerbahçe maçı ile ilgili DE değerlendirmelerde bulunan Walter, "Fenerbahçe gibi üst düzey bir takımla daha önce karşı karşıya gelmedik. Jose Mourinho'ya karşı sahaya çıkmadım. Son derece heyecanlıyım. Rakibimiz son derece iyi bir takım ve iyi bir hocaya karşı oynayacağız. Heyecanla bekliyorum, bu çok özel hissettiren bir şey" dedi.

Tan Kesler: "Hull City ailesini büyütmek için elimizden gelen çabayı göstereceğiz"

Taraftarlara yönelik çalışmalarının devam edeceğini vurgulayan Hull City Başkan Vekili Tan Kesler, "Güzel bir sürprizimiz var. Başkanımız 50 taraftarımızı özel olarak buraya davet ettiler. 50 taraftarımız yarın Fenerbahçe ile oynanacak maçı izleyecek. Bir aile olabilmek için çevremizi büyütmemiz gerekiyor. Başkanımız geçen yıl 2 uçakla taraftarlarımızı getirmişti. Bu yıl da 50 yeni taraftarımızı getirdik. Bu tür aktivitelerimiz devam edecek. Hull City ailesini büyütmek için elimizden gelen çabayı göstereceğiz" şeklinde konuştu.

Transfer çalışmaları ile ilgili de bilgi veren Kesler, "Yeni transferlere devam edeceğiz. İngiltere'de dönemsel jenerasyon var. Bu oyuncuların çoğunu etkileme fırsatı yakaladık. Taraftarlarımız da bu tarz oyuncuları bizde görebilir. Biz hocamızın felsefesine uygun oyuncularla birleşmeye çalışıyoruz. Transfer konusunda çok sayıda takımla düzenli olarak ilişkideyiz" ifadelerini kullandı.

Abdülkadir Ömür: "Her futbolcunun hayali Premier Lig'de oynamaktır"

Bu sezon hedeflerinin Premier Lig'e çıkmak olduğunu dile getiren milli futbolcu Abdülkadir Ömür, "Geçen sezon devre arasında buraya gelmiştim. Acın ağabeyle görüşmemizde ne kadar takım içinde konuşmaya çalışırsan adaptasyon sürecin o kadar kısa sürer demişti. İngiltere yer olarak yeşilliğiyle biraz Karadeniz'e benziyor diyebilirim. Güneş görüyoruz ama çok ısınmıyor hava. Benim için problem değil, Karadeniz'den alışığım. Geçen sene sürekli Ozan ağabeyle (Tufan) vakit geçiriyordum. O şimdi Trabzon'a gitti, ben burada yalnız kaldım. Ona başarılar diliyorum. Bu sezon başı da beraber olmayı hedefliyorduk ama onun da kendince hayalleri oldu. Premier Lig'e çıkmayı çok fazla istemedi galiba (gülerek). Her futbolcunun hayali Premier Lig'de oynamaktır. Tempo olarak, fiziksel olarak ağır bir lig. Hedeflerimiz arasında Premier Lig'e çıkmak var. Bunu sezon başından itibaren başarmak istiyoruz, iyi başlamak işitiyoruz. Umarım bu sezon çok çalışarak bu hedefimizi hep beraber gerçekleştirebiliriz" dedi.

A Milli Futbol Takımı'nın, EURO 2024 performansı ile ilgili de konuşan Ömür, "Geniş kadroda yer bulmuştuk. Ayrıldıktan sonra da her maçın sonunda oradaki arkadaşlarımızla konuşuyorduk. Özellikle Avusturya maçını kazandıktan sonra biz de artık finale çıkabiliriz diye düşünüyorduk. Bunu herkes hissediyordu. Aslında biraz acı verici bir şekilde elendik. Çünkü Hollanda'dan daha iyi oynamıştık. Onları geçtikten sonra da finale çıkabilecek gücümüz olduğunu düşünüyorduk. Bu turnuva, Türklerin geriye geldiğini ve ciddiye alınacak bir rakip olduğunu gösterdi. Çok iyi bir altın jenerasyon var. Biz de bunun içerisinde bulunmak istiyoruz. Önümüzde dünya kupası var. Tekrardan bu altın jenerasyon olarak orada da ülkemizi gururlandırmaya devam ederiz" diyerek sözlerini tamamladı. - İSTANBUL