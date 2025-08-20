Acun Ilıcalı, Beşiktaşlı yıldızı Hull City'e transfer ediyor - Son Dakika
Spor

Acun Ilıcalı, Beşiktaşlı yıldızı Hull City'e transfer ediyor

20.08.2025 18:53
Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Championship ekibi Hull City, Beşiktaş'tan Amir Hadziahmetovic'in transferi için görüşmelere başladı.

Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu İngiltere Championship ekibi Hull City, Türkiye'den bir transfere daha hazırlanıyor.

BEŞİKTAŞ İLE GÖRÜŞMELERE BAŞLANDI

Hull Daily Mail'in haberine göre; Hull City, Beşiktaş'ın orta sahası Amir Hadziahmetovic'in transferi için görüşmelere başladı. Haberde, Championship ekibinin Boşnak oyuncuyu kiralamak istediği, Serdal Adalı yönetiminin yakın bir süre içinde bu teklifi değerlendirmesi ve net kararını bildireceği belirtildi.

SEZON PERFORMANSI

Beşiktaş'ta sözleşmesi 2027 yılına kadar devam eden 28 yaşındaki orta saha oyuncusu Amir Hadziahmetovic, geçtiğimiz sezon çıktığı 36 maçta 1 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.

TÜRKİYE'DEN 3 TRANSFER YAPTI

Hull City, bu sezon Süper Lig'den Enis Destan, Akintola ve John Lundstram'ı kadrosuna katmayı başarmıştı.

Acun Ilıcalı, Beşiktaşlı yıldızı Hull City'e transfer ediyor
