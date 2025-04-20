Acun Ilıcalı'dan Fenerbahçe Açıklaması

- Acun Ilıcalı: "Yönetim kurulu olarak bütün sorumluluğu alıyoruz"

Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı:

"Taraftarımızın bu konudaki tepkisini saygıyla karşılıyoruz"

İSTANBUL - Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı, Kayserispor beraberliği sonrası çok üzgün olduklarını belirterek, tüm sorumluluğu yönetim kurulu olarak aldıklarını söyledi.

Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Fenerbahçe, evinde Kayserispor ile 3-3 berabere kaldı. Müsabakanın ardından Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı açıklamalarda bulundu. Ilıcalı, "Bizim için çok üzücü bir akşam oldu. Fenerbahçe'miz için de taraftarımız için de çok üzücü bir akşam. Burada kaybedilen 2 puan son derece ağır bir hasar. Hem şahsım hem yönetim kurulu olarak bütün sorumluluğu alıyoruz. Ortada bir suçlu varsa biz de buna dahiliz. Ben de şahsım olarak bu sorumluluğu alıyorum. Teknik kadromuz, yönetim kurulumuz hep beraber bir aileyiz. Bütün aile olarak da bu puan kaybıyla ilgili taraftarımızdan özür diliyoruz. Bilsinler ki biz de gecemizi, gündüzümüzü Fenerbahçe'miz için harcayan gönüllüleriz. Olmayınca olmuyor. Sayısız fırsat kaçıyor, maç da berabere bitebiliyor. Bu puan kaybı bizim için yıkıcı. İyi bir kadro oluşturduğumuzu düşünüyorum, iyi futbolcular getirdik. Elimizden gelen her şeyi yaptık. Çok üzgünüz. Taraftarımızın bu konudaki tepkisini saygıyla karşılıyoruz. 6 hafta var, şansımız çok zor görünüyor. Futbolcularımızla, teknik heyetimizle hep beraber mücadelemizi vereceğiz" diye konuştu.