Acun Ilıcalı'dan Hull City Teşekkürü

23.05.2026 23:23
Hull City'nin Premier Lig'e yükselmesi sonrası Acun Ilıcalı, destek verenlere teşekkür etti.

İngiltere Premier Lig'e yükselen Hull City'nin sahibi Acun Ilıcalı, bu süreçte kendilerine destek veren herkese teşekkür etti.

Hull City'nin Wembley Stadı'ndaki Championship play-off finalinde Middlesbrough'yu 1-0 yenerek Premier Lig bileti almasının ardından Acun Ilıcalı, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Ilıcalı, Premier Lig'de kulüp sahibi olmanın nasıl bir duygu olduğuyla ilgili soruya, "Bu soruya o kadar hazır değilim. Sadece 1 saat önce Premier Lig'de kulübüm oldu. Daha çok bugünün mutluluğu içindeyim. Bütün ülkemizden, bize destek veren herkesten Allah razı olsun. Telefonumda şu anda 600 mesaj var. Son 1 hafta her gezdiğim yerde 'kazanacaksınız, yapacaksınız' dediler. O kadar çok dua aldık ki. Bu kadar duaya değil Middlesbrough, Real Madrid olsa dayanamazdı." diye konuştu.

Soyunma odasındaki atmosferin mükemmel olduğunu kaydeden Ilıcalı, "Sağ olsunlar güzel sözleriyle beni mutlu ettiler. Onları bu sene gerçekten çok destekledim. Onlar da bu desteğin karşılığını sahada verdiler. Şakalaştık, eğlendik." dedi.

Maçı tam anlamıyla yaşayamadığını da aktaran Ilıcalı, "Bu kadar sorumlulukla maçı yaşayamıyorsun. Milli maç ya da Fenerbahçe maçı olsa, amatör duygu başka bir şey. Burada bütün şehrin sorumluluğu sende. Yönetici olmak başka bir şey. Sorumluluk senin, bunlar kolay işler değil. Maç bende yok, şimdi seyredeceğim." ifadelerini kullandı.

Ilıcalı, gelecek yıl Premier Lig'deki hedefleriyle ilgili soruya, " Önce Premier Lig'de kalmak istiyoruz çünkü hiç kolay değil. 1 sene kalırsan yırtıyorsun, bütçe artıyor. O zaman daha rahat savaşabiliyorsun. Elimizden geleni yapacağız." yanıtını verdi.

Kaynak: AA

