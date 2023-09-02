Acun Ilıcalı'dan şaşırtan transfer! Fenerbahçe'nin genç golcüsü Bora Aydınlık, Hull City'de - Son Dakika

Acun Ilıcalı'dan şaşırtan transfer! Fenerbahçe'nin genç golcüsü Bora Aydınlık, Hull City'de

Acun Ilıcalı\'dan şaşırtan transfer! Fenerbahçe\'nin genç golcüsü Bora Aydınlık, Hull City\'de
Son Güncelleme: 02.09.2023 10:44

Fenerbahçe'nin 18 yaşındaki forveti Bora Aydınlık, Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City'e kiralandı. Miami'de dünyaya gelen Aydınlık'ın çifte vatandaşlığı var.

Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, Fenerbahçe'den 18 yaşındaki forvet Bora Aydınlık'ı renklerine bağladı. Genç golcü, 1 yıl kiralık olarak İngiliz ekibinin formasını giyecek.

SEZONU HULL CITY'DE GEÇİRECEK

Fenerbahçe'den yapılan açıklamada, "2023-2024 sezonu yapılanmasına devam edilen Futbol A Takımımızda, Akademimizden yetişen oyuncularımızdan Bora Aydınlık İngiltere'nin Hull City Kulübüne bir yıllığına kiralanmıştır. Genç oyuncumuza başarılı bir sezon dileriz." ifadelerine yer verildi.

Acun Ilıcalı'dan şaşırtan transfer! Fenerbahçe'nin Miami doğumlu genç yıldızı, Hull City'de
Bora Aydınlık

MIAMI DOĞUMLU

Amerika Birleşik Devletleri'nin Miami şehrinde doğan dünyaya gelen Bora, 2015'te Fenerbahçe altyapısına katıldı. 18 yaşındaki futbolcu sezon başında Zenit ile oynanan ve 2-2 biten karşılaşmada attığı golle dikkat çekmişti.

Acun Ilıcalı, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Acun Ilıcalı'dan şaşırtan transfer! Fenerbahçe'nin genç golcüsü Bora Aydınlık, Hull City'de - Son Dakika


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SON DAKİKA: Acun Ilıcalı'dan şaşırtan transfer! Fenerbahçe'nin genç golcüsü Bora Aydınlık, Hull City'de - Son Dakika
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