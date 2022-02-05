Acun Ilıcalı'nın Hull City'si ilk yenilgisini tattı!

İngiltere Championship'in 30. haftasında Hull City, sahasında Preton'u ağırladı. Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu İngiliz ekibi 3 maç sonra mağlup oldu ve mücadele 1-0'lık Preston üstünlüğüyle sona erdi.

HULL CITY 3 MAÇ SONRA KAYBETTİ

Preston'a galibiyeti getiren golü 51. dakikada Cameron Archer attı. Acun Ilıcalı satın aldıktan sonra ilk kez mağlup olan Hull City, 32 puanda kaldı. Preston ise yenilmezlik serisini 4 maça çıkardı ve 41 puana yükseldi.