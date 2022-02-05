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Acun Ilıcalı'nın Hull City'si ilk yenilgisini tattı! - Son Dakika

Acun Ilıcalı'nın Hull City'si ilk yenilgisini tattı!

05.02.2022 20:27
Acun Ilıcalı'nın Hull City'si ilk yenilgisini tattı!

Acun Ilıcalı'nın satın almasından sonra 3 maçını da kazanan Hull City ilk kez yenildi. İngiltere Championship'in 30. haftasında sahasında Preston'u ağırlayan Hull City, mücadeleden 1-0'lık mağlubiyetle ayrıldı.

İngiltere Championship'in 30. haftasında Hull City, sahasında Preton'u ağırladı. Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu İngiliz ekibi 3 maç sonra mağlup oldu ve mücadele 1-0'lık Preston üstünlüğüyle sona erdi.

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Preston'a galibiyeti getiren golü 51. dakikada Cameron Archer attı. Acun Ilıcalı satın aldıktan sonra ilk kez mağlup olan Hull City, 32 puanda kaldı. Preston ise yenilmezlik serisini 4 maça çıkardı ve 41 puana yükseldi.

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Son Dakika Spor Acun Ilıcalı'nın Hull City'si ilk yenilgisini tattı! - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Acun Ilıcalı'nın Hull City'si ilk yenilgisini tattı! - Son Dakika
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