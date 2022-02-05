Acun Ilıcalı'nın Hull City'si ilk yenilgisini tattı!

İngiltere Championship'in 30. haftasında Hull City, sahasında Preton'u ağırladı. Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu İngiliz ekibi 3 maç sonra mağlup oldu ve mücadele 1-0'lık Preston üstünlüğüyle sona erdi.
Preston'a galibiyeti getiren golü 51. dakikada Cameron Archer attı. Acun Ilıcalı satın aldıktan sonra ilk kez mağlup olan Hull City, 32 puanda kaldı. Preston ise yenilmezlik serisini 4 maça çıkardı ve 41 puana yükseldi.
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