Acun Ilıcalı'nın Hull City'si, Jakirovic ile 2 yıllık yeni sözleşme imzaladı
İngiltere Premier Lig'in yeni ekibi Hull City, teknik direktör Sergej Jakirovic ile 2 yıllık yeni sözleşme imzalandığını açıkladı. Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu kulüpte göreve gelen 49 yaşındaki teknik adam, takımı küme düşme eşiğinden döndürerek Premier Lig'e yükseltti.
İngiltere Premier Lig'in yeni ekiplerinden Hull City, Boşnak teknik direktör Sergej Jakirovic ile 2 yıllık yeni sözleşme imzalandığını duyurdu.
Türk iş insanı Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu kulübün açıklamasında, "Teknik direktör Sergej Jakirovic'in iki yıllık yeni bir sözleşme imzaladığını duyurmaktan mutluluk duyuyoruz." denildi.
Hull City'de 2025 yılının haziran ayında teknik direktörlüğe getirilen 49 yaşındaki teknik adam yönetimindeki takım, küme düşmenin eşiğinden dönerek Premier Lig'e yükselme başarısı gösterdi.
Kaynak: AA
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